97% de todas as criptomoedas meme lançadas já "morreram", mostra estudo

Um relatório divulgado nesta semana pela empresa ChainPlay aponta que 97% de todas as criptomoedas meme já lançadas no mercado "morreram", ou seja, perderam o valor e deixaram de existir. O levantamento indica ainda que, em geral, essa classe de ativos acaba tendo vida curta, reforçando os riscos de investimento.

Os dados indicam que, em média, as chamadas memecoins acabam durando menos de 1 ano no mercado. O valor é apenas um terço da média de vida de outros projetos no mercado de criptomoedas, indicando que elas acabam sendo opções de investimento mais efêmeras.

"Esta rápida taxa de renovação sublinha a natureza especulativa e muitas vezes de curta duração das memecoins, tornando-as uma escolha de investimento arriscada", avalia o relatório.

Além disso, o estudo revela que 55,24% de todas as memecoins são usadas em golpes contra potenciais investidores. Nesse sentido, quase um terço de todos os investidores do mercado cripto confessaram que já caíram em golpes envolvendo criptomoedas meme e tiveram perdas financeiras.

Para a ChainPlay, "as memecoins são famosas por seu alto risco e extrema volatilidade". Mesmo assim, o relatório ressalta que seis a cada dez novos investidores acreditam que é preciso ter criptomoedas meme em seus portfólios.

Na divisão por blockchains, o estudo indica que as memecoins criadas na rede Base são as que mais "morreram" até o momento, com 66,91% de todos os projetos desaparecendo, seguida pela Solana, com 54,03%, e pela Ethereum, com 36,59% e projetos mais duradouros.

"Esses números revelam que a instabilidade do memecoin prevalece em várias plataformas, embora algumas cadeias sejam mais propensas a altas taxas de falhas do que outras", diz a ChainPlay.

Na visão da empresa, "apesar dos altos riscos e da volatilidade, as criptomoedas meme estabeleceram-se firmemente nas carteiras de muitos investidores em cripto. Dois terços dos investidores de cripto investiram em memecoins. Esta adoção generalizada indica uma crença substancial no potencial de ganhos elevados, apesar dos riscos conhecidos".

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"Dada a alta prevalência de golpes, a realização de pesquisas é crucial no mercado de memecoins. Os relatórios de auditoria provaram ser eficazes, com 81% prevendo corretamente se uma memecoin acabaria sendo uma farsa. Isso enfatiza a importância da devida diligência na proteção dos investimentos e na navegação no cenário arriscado das memecoins", afirma.