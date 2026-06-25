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Empresa prevê que melhor criptomoeda de 2026 pode subir até 1.000% em dois anos

Token foi na contramão do bitcoin neste ano e pertence a um projeto que é considerado o maior concorrente da Binance atualmente

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 25 de junho de 2026 às 17h46.

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A empresa de venture capital e fundos de hedge especializada em criptoativos, Multicoin Capital, divulgou um relatório no qual prevê que a criptomoeda hyperliquid pode subir 1.000% até 2028.

O ativo digital é o token da rede descentralizada de negociação de futuros perpétuos Hyperliquid, e tem sido o grande destaque deste ano no mercado cripto. Enquanto o bitcoin, que é a maior de todas as criptomoedas, cai 32,3% em 2026, a HYPE vai na contramão e dispara 146,8% no ano.

De acordo com o relatório da Multicoin, assinado por Spencer Applebaum, Tushar Jain e Shayon Sengupta, a Hyperliquid parece seguir um caminho similar ao que a corretora de criptomoedas Binance trilhou em 2019.

Os analistas dizem que o projeto é a primeira corretora descentralizada a conseguir o mesmo tipo de qualidade de produto de uma corretora tradicional sem abandonar a autocustódia de ativos ou a transparência em blockchain. Isso, na opinião dos analistas, torna a Hyperliquid a maior concorrente que a Binance já enfrentou.

Para ilustrar a tese, eles lembram do aumento da atividade da plataforma durante a guerra entre Estados Unidos e Irã, impulsionado pela negociação de futuros de petróleo. Também chama atenção a forma como o projeto revolucionou a descoberta de preços ao negociar futuros tokenizados da ação da SpaceX.

O relatório diz que os dois casos revelam que a Hyperliquid não só está tirando participação de mercado de incumbentes como está trazendo volume novo para o mercado cripto.

Hyperliquid versus Binance

Além disso, o projeto opera no mercado de derivativos, que hoje domina as operações em cripto. Em 2025, derivativos de criptomoedas totalizaram US$ 85,7 trilhões e perpétuos como os que a Hyperliquid negocia compõem 75% do trading de cripto total e 90% da atividade de derivativos.

Hoje, a Hyperliquid tem um volume de negociação de futuros perpétuos que chega a 17% do que é negociado pela Binance sem que a famosa corretora sofra qualquer crise. “Na verdade, [o ganho de market share] é porque a Hyperliquid está ganhando participação em um mercado em expansão e competindo com todas as CEXs [exchanges centralizadas] agora”, aponta o research.

Ao mesmo tempo, a economia do token também é um dos fatores mais positivos para ele, com 99% da receita do protocolo sendo destinada à recompra e queima de criptomoedas HYPE, o que reduz a oferta do ativo, tornando-o mais raro. Se a demanda se mantém, portanto, o preço sobe.

Risco de centralização

Por outro lado, os analistas citam que a centralização da Hyperliquid é um risco real de governança à tese do projeto. Com apenas 27 validadores, a rede está muito distante dos 887 mil validadores do Ethereum ou mesmo dos 742 da Solana.

Mesmo assim, o relatório aponta que há fatores mitigantes, como o fato do blockchain ter sido criado especificamente para a negociação de alta performance de derivativos, de modo que havia uma escolha a ser feita entre contagem de validadores e velocidade de execução de transações. Acrescenta-se a isso, o fato que o número de validadores está crescendo e não diminuindo.

Três cenários para o futuro

Com base nestas premissas, a Multicoin considera que o preço do token HYPE está muito subvalorizado pelos investidores.

“Ao preço de aproximadamente US$ 63, acreditamos que o mercado está precificando HYPE de forma muito equivocada, vendo-a de maneira restrita apenas como uma DEX [exchange descentralizada] de contratos perpétuos em rápido crescimento”, escrevem os analistas. “Em nosso cenário-base, projetamos que HYPE gerará cerca de US$ 8 bilhões em lucros anuais até 2028, o que justificaria um preço de aproximadamente US$ 319 com base em um múltiplo de lucro de 20 vezes.”

Além do cenário-base, o relatório traça também uma projeção pessimista e outra otimista para o ativo.

Na pessimista, os analistas assumem que o mercado de derivativos cripto terá uma taxa de crescimento anual composta (CAGR, na sigla em inglês) de apenas 10% até 2028 e a fatia de mercado das exchanges descentralizadas chegará só a 20%.

“Com essas premissas do cenário pessimista, a Hyperliquid geraria cerca de US$ 2,73 bilhões em receitas do protocolo. Aplicando um múltiplo de 20 vezes, chegamos a uma capitalização de mercado ajustada de aproximadamente US$ 55 bilhões, ou cerca de US$ 109 por token HYPE”, prevê a Multicoin.

Por fim, no cenário otimista, o mercado de derivativos teria uma taxa de crescimento anual de 50% e exchanges descentralizadas chegariam a 50% do mercado para derivativos de ativos digitais.

“Com um múltiplo de 20 vezes, chegamos a uma capitalização de mercado ajustada de cerca de US$ 346 bilhões, ou aproximadamente US$ 689 por token HYPE.”

Nesta quinta-feira, 25, às 17h35 (horário de Brasília), a unidade da criptomoeda HYPE era negociada em alta de 2,1% nas últimas 24 horas, a US$ 63,70.

Deste modo, para atingir os US$ 319 do cenário-base a moeda digital teria que subir 400,8% do patamar atual. Para chegar aos US$ 109 da previsão pessimista, por sua vez, a valorização seria de 71,1%. Já o upside do cenário otimista seria de 981,6%, ou seja, uma alta de quase 1.000%.

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