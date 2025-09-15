Criptomoeda Pump.fun salta 40% após disparada de memecoins de streamers

A criptomoeda Pump.fun é um dos destaques do mercado nesta segunda-feira, 15, com uma forte valorização. O ativo disparou ao longo do fim de semana, refletindo um crescimento expressivo na plataforma de criação de criptomoedas meme após uma aposta em criadores de conteúdo.

A alta do ativo se concentrou entre a noite da última sexta-feira, 12, e o sábado, 13, com uma consolidação no dia seguinte. A valorização observada foi de mais de 40%, com o token voltando a conquistar espaço na lista das 100 maiores criptos do mercado em termos de capitalização.

Para analistas, o bom desempenho da criptomoeda reflete um aquecimento na atividade da plataforma Pump.fun, que é usada para criar criptomoedas meme em segundos. Recentemente, o projeto anunciou uma série de parcerias com criadores de conteúdo, em especial streamers.

O grupo, que realiza transmissões ao vivo em diferentes plataformas, passou a criar uma série de memecoins próprias para investimento pelos seus fãs. O plano acabou dando certo, com diversos ativos valorizando rapidamente e a atividade na Pump.fun disparando.

O movimento ocorreu após semanas difíceis para o projeto, com a plataforma enfrentando uma concorrência intensa de outro projeto de criação de criptomoedas meme, a LetsBonk. A disputa entre as duas plataformas tem gerado uma série de iniciativas dos projetos para atrair usuários.

Ao menos por enquanto, a Pump.fun parece ter levado a melhor. A plataforma conseguiu atrair de volta US$ 92 milhões em receita. O valor é mais que o triplo do observado nas últimas três semanas. Um dos fundadores do projeto explicou a lógica por trás do novo foco em streamers.

"As criptomoedas de streamers continuam ganhando volume e, portanto, a Pump.Fun obtém taxas. A Pump.Fun devolve uma parte dessas taxas aos criadores, o que faz com que eles conversem com outros criadores sobre esse pagamento. Com isso, integramos mais streamers à plataforma", comentou.

O posicionamento indica que o sucesso do novo programa de streamers será determinante para o futuro da criptomoeda Pump.fun. Caso a plataforma continue atraindo mais usuários e investidores, a tendência é que a alta do ativo se prolongue no curto prazo.

