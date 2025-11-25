Criptomoeda Monad estreia com distribuição gratuita, mas desempenho decepciona

A criptomoeda Monad estreou no mercado na última segunda-feira, 24, após uma "distribuição gratuita" que movimentou o setor no início do mês. Entretanto, a nova cripto acabou tendo um desempenho abaixo do esperado, decepcionando investidores.

A Monad foi lançada junto com um blockchain próprio de mesmo nome. O objetivo do projeto é rivalizar com outras duas redes famosas e bem estabelecidas no setor: a Ethereum e a Solana. Para isso, o projeto buscou estrear no mercado já com um número significativo de usuários.

Uma das estratégias adotadas pelos criadores da rede foi a realização de um "airdrop", termo do mercado de criptomoedas que se refere à distribuição para ativos para usuários que atendam a determinados requisitos. No caso da Monad, 76 mil endereços de carteira digital receberam unidades.

Entretanto, o projeto definiu que os donos dos ativos distribuídos só poderiam vender ou transferir as unidades quando a rede blockchain estivesse em funcionamento. Por causa disso, os investidores acabaram aguardando mais de duas semanas para a liberação.

Mas a estreia do projeto acabou ocorrendo em um momento ruim no mercado. O bitcoin e outros ativos acumulam quedas significativas, devolvendo boa parte dos ganhos registrados em 2025, e os investidores têm demonstrado pouco apetite ao risco.

Projetos mais novos e desconhecidos, como o caso da Monad, acabam sendo os mais prejudicados. Como resultado, a criptomoeda acabou encerrando o seu primeiro dia de negociação basicamente no zero a zero, indicando movimentos de compra e venda na mesma magnitude.

A estreia do ativo conseguiu movimentar mais de US$ 187 milhões no mercado, mas o número ficou abaixo do esperado por muitos investidores. É comum que usuários participem de airdrops para vender os ativos na estreia no mercado e realizar lucros, mas a estratégia não deu certo dessa vez.

Ao todo, a Monad arrecadou US$ 431 milhões em 2025, englobando tanto a venda das criptomoedas no mercado quanto rodadas privadas de investimento. Agora, o projeto deve usar os recursos para desenvolver o seu blockchain e atrair usuários, capital e projetos.

