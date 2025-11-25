Texas cria 1ª reserva estadual de bitcoin e investe US$ 5 milhões

O Texas realizou nesta terça-feira, 25, um investimento de US$ 5 milhões no bitcoin. Com isso, o governo criou a primeira reserva estadual da criptomoeda nos Estados Unidos, meses depois do presidente Donald Trump criar um equivalente estadual em janeiro deste ano. A expectativa é que novas compras sejam realizadas no futuro.

A informação foi compartilhada por Lee Bratcher, presidente do "Texas Blockchain Council" (Conselho de Blockchain do Texas, em tradução livre) em uma publicação no X, antigo Twitter. Inicialmente, ele anunciou que o estado havia investido US$ 10 milhões na criptomoeda, mas corrigiu a informação e reduziu o valor para US$ 5 milhões.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Segundo Bratcher, o investimento foi realizado por meio da compra de participações no ETF de bitcoin da BlackRock. Ou seja, a reserva do Texas não é formada exatamente por unidades da criptomoeda adquiridas pelo governo estadual, mas sim pela exposição ao ativo a partir do ETF, que usa o valor investido para comprar a moeda digital. Bratcher disse que, eventualmente, o estado fará compras diretas da criptomoeda.

Bratcher também destacou que o investimento deve dobrar no futuro próximo, já que o orçamento estadual do Texas trouxe um comprometimento de US$ 10 milhões para esse tipo de operação. Ainda não está claro quando as próximas compras para a expansão da reserva vão ocorrer.

O Texas aprovou um projeto de lei em junho deste ano que viabilizou a criação de uma reserva estadual de bitcoin. Nos Estados Unidos, o primeiro estado do país a aprovar um projeto do tipo foi New Hampshire, mas ainda não houve a efetiva criação da reserva por parte do governo local. O estado do Arizona também aprovou a criação de uma reserva.

A lei do Texas permite o investimento em outras criptomoedas para fins de reserva no futuro, mas exige que elas tenham um valor de mercado médio nos últimos 24 meses igual ou superior a US$ 500 bilhões. Atualmente, apenas o bitcoin atende a esse requisito.

A estratégia adotada pelo Texas divergiu das próprias reservas criadas pelo presidente Trump em janeiro deste ano, que estabeleceu uma reserva exclusiva de bitcoin e um "estoque nacional" formado por outras criptomoedas. Além disso, nenhum ativo que faz parte das reservas foi adquirido, mas sim apreendido em operações policiais.

O governo norte-americano não descarta a possibilidade de comprar novas unidades de bitcoin no futuro, mas Trump determinou que qualquer aquisição precisa ser neutra em relação ao impacto orçamentário, o que tem dificultado novas compras a nível federal. Enquanto isso, as reservas seguem avançando no âmbito estadual.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok