Queda do bitcoin pode estar em 'fase final', segundo especialista do BTG

Nesta terça-feira, 25, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 87 mil após ter despencado para US$ 80 mil no final de semana. O preço, não visto desde abril, pode ter marcado um fundo para a criptomoeda, segundo um especialista.

No momento, o bitcoin é negociado em US$ 87.602, com alta de 1,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de 22,8% nos últimos trinta dias.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

"O bitcoin inicia a semana em recuperação após quatro semanas seguidas de queda, pressionado por saídas de ETFs e vendas por investidores de longo prazo", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"A retomada ocorre após sinais claros de capitulação, quando investidores vendem com prejuízo para limitar perdas e reduzir risco. Nos últimos dias, dados on-chain indicam vendas por investidores novatos, medo extremo nos indicadores de sentimento e maior busca por proteção no mercado de derivativos", acrescentou.

"Esses sinais costumam marcar a fase final de correções e sugerem que um fundo já pode ter sido formado. Ainda assim, sem a retomada dos fluxos compradores, o mercado tende a seguir pressionado por algum tempo. Nesse cenário, abre uma grande janela de oportunidade para montagem gradual de posições durante os próximos dias", concluiu o analista de research.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok