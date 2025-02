Criptomoeda Libra volta a subir e dispara 100% após Milei compartilhar como comprar ativo

A criptomoeda meme Libra voltou a disparar nesta segunda-feira, 17, pouco depois de perder quase todo o seu valor em meio a acusações de que o presidente da Argentina, Javier Milei, teria promovido um golpe envolvendo ativos digitais. A nova alta do token ocorreu após Milei compartilhar uma nova publicação sobre o projeto.

Assim como nas publicações anteriores, Milei usou o X, antigo Twitter. Dessa vez, porém, ele não fez uma publicação própria, apenas compartilhando um comentário de outro usuário. O que chamou a atenção dos investidores foi que a publicação compartilhada apresentava um passo a passo de como investir na Libra.

Logo após compartilhar o post, que indicava um passo a passo de compra do ativo em cinco etapas, o preço da criptomoeda disparou. Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no momento, o token acumula alta de 103,5% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 0,7386.

Ainda não está claro se Milei compartilhou a publicação como uma forma de referendar novamente ou projeto. O governo da Argentina informou que o presidente deverá falar sobre o caso em uma entrevista que ocorrerá na noite desta segunda-feira, 17. Até o momento, porém, ele tem sido criticado pelo episódio.

Apesar da nova alta, o ativo ainda está distante do pico de preço registrado no último sábado, 15. Naquele momento, o ativo chegou a acumular uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões. Horas depois, porém, ele perderia US$ 4,4 bilhões, com uma queda de 95%. No momento, a sua capitalização é de US$ 728 milhões.

O recorde de preço foi atingido depois de Milei compartilhar uma publicação divulgando e apoiando a criptomoeda meme, que segundo ele seria uma forma de apoiar a economia da Argentina. Horas depois, porém, ele deletou a publicação e afirmou em outro post que não tinha conhecimento sobre detalhes do projeto.

Nesse meio tempo, a criptomoeda registrou a forte queda. Analistas apontam que o caso pode ter sido um clássico rug pull, golpe em que criadores de um ativo digital vendem todas as unidades que possuem como forma de realizar lucros. No processo, o ativo perde todo o valor, deixando investidores no prejuízo.

O governo da Argentina abriu uma investigação sobre o caso, enquanto Milei é criticado pela oposição e recebe ameaças de pedidos de impeachment. Os responsáveis pelo projeto alegam, porém, que não houve um rug pull e que a criptomoeda não é um golpe, mas que houve erros no gerenciamento do ativo e das reservas do projeto.

