Fundo Mubadala, de Abu Dhabi, revela investimento de R$ 2,5 bilhões em bitcoin

O Mubadala Investments, fundo soberano da cidade de Abu Dhabi, revelou na última sexta-feira, 14, que possui um investimento de mais de US$ 436 milhões (R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) em um ETF de bitcoin. É o primeiro investimento do tipo revelado pelo fundo, um dos maiores do mundo.

As informações foram divulgadas pelo Mubadala como parte da sua divulgação de resultados trimestrais junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. O fundo é totalmente controlado pelo governo de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

De acordo com o fundo soberano, os investimentos em bitcoin foram realizados por meio do ETF da BlackRock. O fundo negociado em bolsa é o maior da categoria nos Estados Unidos e foi lançado em janeiro de 2024, atraindo bilhões em investimentos desde então.

A divulgação também posiciona o Mubadala como um dos principais investidores institucionais do ETF. Atualmente, ele ocupa a sétima posição nesse grupo, de acordo com o analista de ETFs da Bloomberg James Seyffart. Os investimentos equivalem a 8,2 milhões de ações do fundo.

O Mubadala está entre os maiores fundos soberanos do planeta, com um amplo portfólio de investimentos. Atualmente, o fundo possui US$ 302 bilhões em ativos sob gestão, de acordo com os dados referentes a 31 de dezembro de 2924. Os Emirados Árabes Unidos contam com outros fundos soberanos, mas ainda não se sabem se eles também investem em bitcoin.

O investimento também representa uma validação da criptomoeda como uma opção de investimento para países do Oriente Médio. O mercado cripto tem ganhado espaço na região desde 2023, com mais investimentos em ativos digitais e empresas expandindo operações em países muçulmanos.

Além do Mubadala, o fundo soberano da Noruega também revelou que possui exposição ao bitcoin, mas indireta. O fundo, que é o maior do mundo, divulgou seus investimentos em 2024, revelando que possui ações de empresas que compraram bitcoin.

A empresa de análises K33 estima que o fundo tem uma exposição indireta a US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda, graças às suas participações nas empresas Strategy, Coinbase e Metaplanet e nas mineradores de criptomoedas Riot, MARA e Canaan.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok