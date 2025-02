"Foi plano que deu errado, não golpe", diz empresário ligado a criptomoeda promovida por Milei

Quando a criptomoeda meme Libra despencou mais de 95% após disparar com a divulgação do presidente da Argentina Javier Milei, investidores e especialistas afirmaram que o caso se tratava de um clássico episódio de rug pull. Entretanto, os envolvidos no projeto negam, alegando que a queda foi apenas um erro de planejamento.

Ao menos é isso que afirma o empresário Hayden Davis. Inicialmente apontado como um dos fundadores da Libra, Davis disse em uma entrevista no YouTube que é, na verdade, apenas um "promotor" e conselheiro da iniciativa, ajudando no lançamento e estruturação do projeto.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Quando foi questionado sobre a forte queda da criptomoeda, Davis negou que o caso era um rug pull e disse que os responsáveis pelo projeto optaram por realizar um "sniping". O termo do mercado cripto se refere a uma prática de proteção de um ativo contra especuladores.

O sniping costuma ser realizado quando um grupo de grandes investidores compra muitas unidades de um token e planeja vendê-las de uma vez, realizando lucros significativos e fazendo o valor do ativo despencar. Nesses casos, o sniping busca deixar esses investidores no prejuízo.

A prática envolve a aquisição de muitas unidades da criptomoeda que, então, são vendidas de uma vez, fazendo o preço do ativo cair e espantando os especuladores. Davis admitiu que a quantidade de unidades vendidas pode ter sido excessiva, com uma queda maior que o esperado, mas negou que o objetivo dos criadores foi lucrar e aplicar um golpe.

O empresário afirmou que, no momento, os responsáveis pela Libra contam com US$ 100 milhões obtidos pela ação, e que a intenção é injetar esses fundos novamente no projeto, com aquisições para fazer o valor do ativo subir novamente.

Entretanto, as alegações de Davis apresentam algumas inconsistências. A principal é que ele atribuiu a queda da criptomoeda à decisão de Javier Milei de apagar o post divulgando o ativo. Porém, o post foi deletado horas depois da queda da criptomoeda, não antes, e portanto não poderia ter desencadeado a perda.

Para Davis, a Libra "não foi um golpe, foi um plano que acabou dando miseravelmente errado, com US$ 100 milhões agora em uma conta em que eu sou o custodiante. Eu adoraria ter alguma orientação sobre o que fazer com isso, eu não quero ser um inimigo público". Enquanto isso, o próprio governo da Argentina já anunciou que vai investigar o caso para apurar possíveis crimes.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok