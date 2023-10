Criptomoeda dispara 220% desde o início de 2023 e pode continuar subindo; entenda

A SOL, da rede Solana, é a criptomoeda que mais subiu em 2023 entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado. Neste período, a criptomoeda superou desafios após a quebra da FTX, virou recomendação do BTG Pactual e ainda pode continuar subindo no curto prazo.

No momento, a sol é cotada a US$ 32,94, com alta de 4,11% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na semana, a sétima maior cripto do mundo subiu 38,67%.

Recentemente, o mercado cripto como um todo se beneficia da escalada de otimismo de investidores em relação ao ETF de bitcoin à vista que pode ser aprovado em breve nos EUA. Pesquisas revelaram que a aprovação pode trazer cerca de US$ 150 bilhões para o setor e aumentar o seu valor de mercado em US$ 1 trilhão.

No entanto, a sol já vem acumulando alta de quase 220% desde o início do ano. A criptomoeda teve de superar alguns desafios, como a quebra da FTX, apontou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

O que é Solana?

“Solana é o blockchain monolítico mais promissor do mercado. Mesmo após desafios como a quebra da FTX, instituição que mais apoiava a rede, o desempenho do criptoativo tem se mostrado resiliente conforme investidores precificam a integração de sua infraestrutura para pagamentos por grandes instituições, em conjunto com os avanços da Firedancer, novo client em desenvolvimento pela Jump Crypto, que promete aumentar a performance e escalabilidade da rede como um todo”, disse ele à EXAME.

Galhardo ainda explicou que um blockchain monolítico tem todos os seus componentes e funcionalidades integrados em uma única rede principal, sem modularidade ou divisão em subcomponentes como layer-2s ou shards.

A SOL vai continuar subindo?

No curto prazo, a sol pode continuar subindo. O mercado cripto como um todo ainda espera por notícias positivas, principalmente em relação ao ETF à vista nos EUA, que pode oferecer oportunidades “para além do bitcoin”, segundo analistas da Bernstein. Já os analistas da Bloomberg, apontam uma chance de 90% de aprovação.

Confira a análise técnica da sol por Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual:

“A sol renovou a sua máxima do ano e superou o topo anterior dos US$ 32,00, chegando perto de reverter o movimento de queda que observamos desde novembro de 2022.

O gráfico diário mostra uma tendência de alta para o curto prazo, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 períodos, indicando aumento da pressão compradora. A superação do topo em US$ 32,00 acionou um novo pivô de alta e temos projeções de Fibonacci com objetivos em US$ 40,35 (141,4%) e 44,34 (161,8%).

A principal faixa de resistência é a região de início do sell of de novembro de 2022 em US$ 36,90 e a superação desse nível pode levar à uma nova pernada de alta. O Índice de Força Relativa está em 77, indicando patamar de ‘sobrecompra’ e um preço ‘esticado’. Uma estratégia interessante para esse tipo de cenário é esperar correções perto das médias móveis para oportunidades com um melhor risco/retorno”.

