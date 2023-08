Criptomoeda sobe 131% e vira recomendação do BTG para agosto; descubra qual

A Mynt, plataforma cripto do BTG, disponibilizou esta semana a carteira recomendada de criptomoedas para o mês de agosto. Com base em análise setorial e dividida entre perfis de investimento, a carteira deposita otimismo na criptomoeda solana para os perfis moderado e sofisticado este mês.

Cotada a US$ 22,98 no momento, a solana subiu 25% em julho, de acordo com dados do TradingView. Desde o início de 2023, a criptomoeda já acumula alta de 131%, segundo o CoinMarketCap. No momento, a solana é a nona maior do mundo com US$ 9,2 bilhões em valor de mercado.

Processos da SEC nos EUA

Em julho, a solana se beneficiou de alguns ventos favoráveis no mercado cripto, como a decisão judicial em favor da XRP e da Ripple nos Estados Unidos. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) processou a Ripple, Binance e Coinbase pela venda de valores mobiliários não registrados.

A autarquia considera que XRP, solana, cardano, polygon e outras dez criptomoedas são valores mobiliários, no entanto, a juíza responsável pelo caso da XRP determinou que a criptomoeda não configura um valor mobiliário, alimentando otimismo de investidores para as outras criptomoedas mencionadas em processos diferentes, que ainda não foram concluídos.

Visabilidade de mercado

Segundo os especialistas da Mynt, a solana tem visabilidade de mercado e, além disso, integrações futuras que já foram anunciadas podem continuar impulsionando o preço da criptomoeda.

“Dentro do setor de contratos inteligentes, decidimos aumentar a exposição à solana, levando em consideração sua rápida resposta de preço e o aumento das atividades dentro do ecossistema Solana – em específico DeFi. O price action promissor demonstra sua visibilidade de mercado e, contribuindo ainda mais para a tese, foram anunciadas futuras integrações que consideramos terem alto potencial de impacto no preço”, dizem os especialistas na carteira recomendada.

“Entre os anúncios do mês passado, vemos como destaque ao Firedancer, cliente validador da Jump Crypto, que pode aumentar de forma significativa a eficiência da rede, e a Solang, que permite que usem a mesma linguagem de desenvolvimento da Ethereum na rede Solana”, acrescentam.

O documento é disponibilizado na íntegra pela Mynt no site e aplicativo, onde é possível verificar todas as criptomoedas que compõem a recomendação para os perfis conservador, moderado e sofisticado. O aumento de alocação sugerida para a solana, no entanto, faz parte apenas dos perfis moderado e sofisticado.

