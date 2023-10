Contratos em aberto de bitcoin na CME batem recorde e atingem US$ 3,4 bilhões pela 1ª vez

Na última terça-feira, 24, os contratos em aberto de bitcoin bateram um recorde na Chicago Mencantile Exchange, atingindo os US$ 3,4 bilhões pela primeira vez. O otimismo do mercado em relação a uma possível aprovação de ETF de bitcoin à vista nos EUA serviu não apenas para impulsionar o preço da criptomoeda mas também a negociação de contratos na CME.

A Chicago Mercantile Exchange é uma das maiores bolsas de contratos futuros do mundo. Escolhida por muitas instituições, a bolsa chegou a registrar mais de 100 mil bitcoins em contratos.

Isso fez com que a participação de mercado da CME aumentasse para aproximadamente 25%, colocando a bolsa perto do mercado perpétuo da Binance, de acordo com Vetle Lunde, analista sênior da K33Rsearch. Já os futuros com vencimento tradicional colocaram a CME em uma participação de mercado de 80%.

CME BTC futures OI has breached 100k BTC for the first time ever. While offshore perp OI shrank by 26,735 BTC yesterday, CME's OI grew by 4,380 BTC. pic.twitter.com/kjKBRYCoSX — Vetle Lunde (@VetleLunde) October 24, 2023

Alta do bitcoin

Ao longo desta semana, o bitcoin esteve em uma escalada de alta “surpreendente”, segundo analistas. A razão para isso está no otimismo de investidores sobre a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA. Ainda inédito no país, o ETF pode ser aprovado em breve pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) e trazer cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto.

O bitcoin atingiu sua máxima de 2023 em US$ 35 mil. Apesar do valor ainda ser cerca de 50% menor que a máxima histórica do criptoativo em US$ 69 mil, as expectativas são otimistas para o próximo ano, com o ETF e o halving.

Outras criptomoedas, como solana e XRP, também acompanham o movimento de alta e dispararam recentemente, com notícias positivas alimentando ainda mais o otimismo de investidores e especialistas.

