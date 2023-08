Bloomberg aumenta chance de aprovação de ETF de bitcoin após derrota da SEC

Analistas da Bloomberg aumentaram na última quarta-feira, 30, as chances de aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista de bitcoin nos Estados Unidos. A revisão ocorreu após a SEC perder um processo no país iniciado pela Grayscale.

Agora, a Bloomberg vê uma chande de 75% de aprovação em 2023 de um dos pedidos em análise pela SEC, contra 60% anteriormente. Além disso, os analistas projetam agora uma chance de 95% de que um ETF será aprovado pelo regulador até o final do ano de 2024.

Eric Balchunas, analista sênior de ETFs na Bloomberg, explicou que a mudança reflete a vitória da Grayscale no processo contra a SEC, assim como a "unanimidade e determinação da decisão, que foram além das nossas expectativas e deixam pouca margem de manobra" para a SEC.

No processo, a Grayscale solicitava uma nova análise da SEC do seu pedido rejeitado para converter seu fundo de investimento em bitcoin em um ETF de preço à vista. A Justiça do país concordou com o argumento da empresa de que as razões dados pelo regulador na rejeição eram injustas e incorretas.

Liberação de ETF de bitcoin é "iminente"

Na visão de Balchunas, a derrota da SEC não foi apenas jurídica, mas também de imagem - algo que "importante bastante ao estabelecer narrativas e mudar opiniões". Para a Bloomberg, "as derrotas jurídicas e de imagem vão ser combinadas para tornar uma nova negativa [de um ETF] politicamente insustentável".

Balchunas afirmou ainda que a SEC provavelmente deve adiar as decisões de pedidos de ETFs de bitcoin com data limite para a próxima sexta-feira, 1º, considerando a proximidade com a decisão no caso da Grayscale. Entretanto, ele não acredita que "os prazos serão tão importantes nesta situação".

NEW: @JSeyff & I are upping our odds to 75% of spot bitcoin ETFs launching this yr (95% by end of '24). While we factored Grayscale win into our prev 65% odds, the unanimity & decisiveness of ruling was beyond expectations and leaves SEC w "very little wiggle room" via @NYCStein pic.twitter.com/IyEGmWjuHa — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 30, 2023

Para ele, o lançamento de um ETF de bitcoin nos Estados Unidos é, agora, "iminente". No momento, a SEC avalia solicitações de diversas gestoras, mas a que mais chamou atenção do mercado é a da BlackRock, maior gestora do mundo e que possui cerca de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão.

