Criptomoeda dispara 100% em uma semana: saiba o que é SUI e como funciona

Nesta segunda-feira, 12, a criptomoeda SUI acumula alta 100% nos últimos sete dias. Em meio a um momento de alta volatilidade no mercado cripto, a SUI se destaca no cenário positivo enquanto outros ativos como bitcoin e ether apresentam variações mais modestas.

No momento, a SUI é cotada a US$ 1,07, com alta de 19,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já nos últimos sete dias, a alta ultrapassa 100%. Enquanto isso, o bitcoin por exemplo, apresenta alta de 13% no mesmo período.

SUI vai continuar subindo?

“O destaque dessa semana vai para a criptomoeda SUI, que entre os períodos de 05 a 12 de agosto teve uma valorização, até o momento desta escrita, de mais de 130%. Este movimento fez com que o preço do ativo saísse de US$ 0,462 e atingisse a máxima de US$ 1,07”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

“Ao analisar o fluxo, é possível observar que a SUI está testando uma resistência na faixa de preço de US$ 1,06. Se houver força compradora para romper a resistência, o próximo alvo de curto a médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 1,10 e US$ 1,24. No entanto, se entrar fluxo vendedor revertendo o movimento, haverá suporte nos US$ 0,918 e US$ 0,722”, acrescentou a especialista.

O que é SUI e como funciona?

A SUI é uma criptomoeda lançada em 2023 no blockchain de mesmo nome. Desde então, a SUI já apresentou fortes movimentos de alta e também de queda. O objetivo do projeto é competir com outros blockchains de primeira camada por uma fatia no segmento de finanças descentralizadas (DeFi).

Segundo seus criadores, o diferencial da SUI é a alta escalabilidade e velocidade para a realização de transações.

Apesar disso, o lançamento da criptomoeda esteve envolvido em uma série de polêmicas, graças ao seu envolvimento com a corretora falida FTX e acusações de manipulação de preço na Coreia do Sul.

