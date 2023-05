Criptomoeda sui despenca mais de 70% após estreia no mercado; entenda

O preço da criptomoeda sui caiu drasticamente após sua estreia no mercado na última quarta-feira, 3, e lançamento nas principais exchanges. Nesta sexta-feira, 5, a cotação do ativo era de US$ 1,26, o que representa uma queda de mais de 70% em relação ao preço de estria na Binance, de US$ 4. Em outra corretora, a Kraken, a queda é levemente menor, com a cotação de US$ 1,60.

Inicialmente, a tendência de alta inicial do sui atraiu o apoio de investidores otimistas com o blockchain, que também foi chamado de Sui. Eles veem a rede, a mais nova no segmento de blockchains de primeira camada, como um projeto com potencial de ganhar mais escala que os seus concorrentes diretos, como a Aptos e a Solana.

A Mysten Labs, criadora do Sui, afirma que ele se tornará a primeira plataforma blockchain programável em escala na internet, graças às suas reivindicações de ter um processamento de cerca de 300 mil transações por segundo. Em comparação, a Solana lida com até 10 mil transações por segundo.

A empresa obteve uma rodada de investimento via capital de risco de US$ 336 milhões em 2022. A rodada contou com a participação da corretora de criptomoedas FTX, que acabou falindo poucos meses depois. A Mysten Labs confirmou que as rodadas deram aos investidores acesso às ações de sua empresa, e não à criptomoeda do blockchain.

No entanto, os dados referentes à economia por trás do token mostra que a Mysten Labs alocou 14% de seu suprimento para futuros investidores. A oferta total de sui é de 10 bilhões de unidades. A companhia ainda não revelou quando distribuirá esses tokens alocados ou qualquer cronograma de aquisição para potenciais investidores.

Já em relação à FTX, a Mysten Labs informou que recomprou a participação da empresa em abril de 2023. Além disso, recuperou os direitos de compra de tokens sui anteriormente detidos pela FTX, pagando cerca de US$ 96 milhões.

Excesso de oferta?

Alguns investidores e analistas do mercado mostraram convicção em relação aos objetivos do Sui de se tornar uma alternativa atraente no segmento de blockchains de primeira camada. No entanto, também há preocupações com o cronograma de liberação da criptomoeda no mercado, um processo que representa um aumento de oferta em circulação e tende a impactar negativamente os preços

A Fundação Sui, que agora é responsável por organizar essa questão, planeja aumentar a oferta de sui em aproximadamente 15% até o final de 2023. De acordo com o analista Dmitriy Lavrov, essa liberação pode levar os investidores a esperar por mais quedas de preço antes de comparem o criptoativo.

Em uma perspectiva técnica de curto prazo, o preço da criptomoeda enfrenta uma pressão de liquidação temporária próxima a US$ 1,31. Um cenário de retração poderia ter o preço do token com US$ 1,26 como sua meta de queda de curto prazo. Em um cenário de excesso de oferta, o preço pode cair para US$ 1,21 nos próximos dias, uma queda de 7% em relação aos preços atuais.

Outros analistas apostam em uma tendência de alta. É o caso dos integrantes da empresa Ameba, que veem o sui subindo para US$ 1,50 ainda no mês de maio, considerando o comportamento do ativo de superar resistências que levariam a uma trajetória descendente.

