Blockchain Sui é lançado junto com criptomoeda própria; conheça o projeto

A Mysten Labs lançou nesta quarta-feira, 3, o blockchain Sui, que promete competir com outras redes de primeira camada por uma fatia no segmento de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) e seus projetos. Junto com a rede, foi lançada também a sua criptomoeda nativa, que também recebeu o nome de Sui.

O desenvolvimento do Sui demorou alguns anos e não ficou livre de problemas, graças a uma rodada de investimentos. Em setembro de 2022, o projeto da rede arrecadou US$ 300 milhões em investimentos, sendo avaliado em US$ 2 bilhões. Entretanto, a rodada foi liderada pela FTX Ventures, braço da exchange voltado para capital de risco.

A FTX acabaria declarando falência poucos meses depois, em novembro de 2022, afetando a credibilidade do blockchain. A relação entre o Sui e a exchange foi oficialmente encerrada apenas neste mês, com a empresa vendendo sua participação no Mysten Labs por US$ 96 milhões como parte de seu processo de reestuturação.

O objeto do Sui é concorrer com outras redes de primeira camada, como Aptos, Sei e Solana, e atrair desenvolvedores de aplicações de DeFi e Web3. O time responsável pela rede afirmou que mais de 200 projetos, englobando desde NFTs até redes sociais e jogos, serão lançados no blockchain nas próximas semanas.

O que é o Sui?

Segundo o Mysten Labs, o grande diferencial do Sui é a sua alta escalabilidade e velocidade para realização de transações. Ele foi criado a partir da mesma linguagem de programação usada no Aptos, e que era utilizada no desenvolvimento do agora encerrado projeto de criptomoeda do Facebook.

Outro diferencial do Sui, prometem seus desenvolvedores, será uma experiência de usuário "amigável", em especial para desenvolvedores dos contratos inteligentes que serão a base dos projetos no blockchain. Eles prometem ainda baixo custo e pouca latência, tendo uma rede de validadores maior para aumentar sua performance.

A rede foi lançada junto com o seu token nativo. O sui estreou como a 65ª maior criptomoeda do mercado, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. Entretanto, ele acumula uma queda de mais de 30% nas últimas 24 horas, mostrando que a receptividade do setor à nova rede não foi inteiramente positiva.

