Criptomoeda Sui despenca após acusações de manipulação de preço na Coreia do Sul

O Sui, criptomoeda nativa do blockchain de mesmo nome lançado em 2023, tem tido dificuldades para recuperar terreno depois de cair mais de 9% em meio a acusações de reguladores da Coreia do Sul de que a fundação responsável pelo token está envolvida em práticas irregulares. Os reguladores acusaram a Sui Foundation de manipular o suprimento do ativo em benefício próprio.

O token subiu um pouco menos de 1% nas últimas 24 horas, depois de ter caído de US$ 0,41 na última segunda-feira, 16, para novas mínimas de US$ 0,37 na última quarta-feira, 18. A queda recente consolida perdas de 7% em apenas dois dias, de acordo com dados da plataforma CoinGecko.

Em uma postagem divulgada na última quarta-feira no X, antigo Twitter, a Sui Foundation – a organização por trás da rede blockchain e da criptomoeda – qualificou as acusações de manipulação do suprimento do token como "infundadas e materialmente falsas." "Queremos abordar algumas imprecisões que foram relatadas hoje", disse a organização.

"As declarações infundadas e materialmente falsas sobre o suprimento de tokens Sui precisam ser abordadas. Nunca houve qualquer venda de tokens pela Fundação após as distribuições iniciais do Programa de Acesso à Comunidade (CAP). Ponto final", defendeu.

"O cronograma de suprimentos em circulação exibido no site público da Sui Foundation e disponível por meio dos pontos de extremidade da API pública é preciso", destacou a fundação. A publicação da Sui Foundation foi uma resposta a reportagens dos veículos de mídia sul-coreanos TechM e Block Media, que disseram que os reguladores do país haviam aberto uma investigação sobre a Sui Foundation.

Problemas na Coreia do Sul

De acordo com os relatos, o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS, na sigla em inglês) disse que em breve abriria uma investigação sobre a distribuição da criptomoeda após as acusações feitas pelo deputado Min Byeong-deok, um congressista do Partido Democrático da Coreia.

Min alegou que a Sui Foundation pagou a si mesma juros ao fazer staking - uma espécie de depósito - de tokens que deveriam ter permanecido no suprimento não circulante. "A criptomoeda caiu mais de 67% nos cinco meses desde que foi listada. O emissor, a Sui Foundation, recebeu juros ao fazer staking do valor bloqueado e o vendeu para aumentar o suprimento circulante", acrescentou Min.

Além disso, Min alega que o token Sui havia despencado porque a fundação havia "mentido sobre a quantidade [do token] em circulação". Os reguladores sul-coreanos intensificaram seus esforços para fiscalizar o mercado de criptomoedas no país após o colapso do ecossistema Terra Luna, de Do Kwon, em maio de 2022.

Além disso, o FSS espera introduzir um conjunto abrangente de leis sobre criptomoedas já em janeiro de 2024. O Cointelegraph entrou em contato com a Sui Foundation para obter mais comentários sobre o caso, mas não recebeu uma resposta imediata.

