Criptomoeda da Axie Infinity sobe mais de 6% após lançamento de jogo em loja da Apple

O jogo Axie Infinity é um dos mais famosos no segmento que combina games, blockchain e criptomoedas, e nesta semana ele teve um avanço conforme busca atrair novos usuários e aumentar sua adoção. A App Store, loja de aplicativos da Apple para o sistema iOS, liberou o jogo para download nesta quarta-feira, 17.

O anúncio foi compartilhado pelo próprio jogo em suas redes sociais. Segundo a empresa responsável pelo game Axie Infinity Origins, o projeto "passou na avaliação da Apple e agora está disponível na App Store". "Acreditamos que esta é a primeira vez que a Apple concorda em permitir o uso no App Store de NFTs comprados externamente".

A empresa decidiu adotar uma estratégia de lançamento semelhante à implementada na estreia do jogo no Google PlayStore. Por isso, apenas usuários de produtos da Apple na América Latina e na Ásia poderão adquirir o jogo em um primeiro momento, com perspectiva de expansão para outros países.

O jogo da Axie Infinity usa tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que representam os pets que são controlados pelos jogadores. Será possível tanto importar NFTs comprados externamente quanto adquiri-los diretamente no aplicativo para iOS.

No momento, o jogo já está disponível para usuários na Argentina, Colômbia, Peru, México, Venezuela, Indonésia, Malásia e Vietnã. "Lançamos o Axie em 2018 com a missão de empoderar os jogadores, divulgando os direitos de propriedade digital. Hoje, o Origins se tornou muito mais acessível para usuários de iOS em todo o mundo. Estamos orgulhosos de ter chegado tão longe como uma comunidade", declarou a empresa.

