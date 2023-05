Tesla S Plaid: concessionária anuncia venda do 1º carro pago em criptomoedas do Brasil

O grupo automotivo voltado para o mercado premium Osten Group, um dos maiores do Brasil, anunciou nesta semana que iniciou a venda de carros elétricos através de liquidações via criptomoedas, entre elas o bitcoin, ether e a stablecoin lastreada no dólar americano Tether (USDT).

A Osten, que criou uma unidade de negócios de criptoativos, a Osten Cripto, revelou que já efetuou a primeira venda de um veículo por meio da nova modalidade, no caso um Tesla S Plaid, cujo valor gira em torno de R$ 1,5 milhão, pago com 11,5 bitcoins na ocasião da transação.

“O mercado de compra por criptomoeda já é uma realidade e deve crescer ainda mais, principalmente junto ao público de alto poder aquisitivo, e a jovens e influenciadores que negociam em ativos digitais”, destaca Fabiano Nagamatsu, diretor da Osten Moove, aceleradora de venture capital do grupo, que investe em startups e liderou a criação da Osten Cripto.

Demanda de clientes

A Osten acrescentou que a empresa já vinha registrando demanda por parte de clientes para a compra em criptomoedas, entre eles gamers, traders e outros investidores de criptoativos. O que motivou a empresa a implantar a inovação tecnológica para o negócio de carros, segundo o diretor-geral do Osten Group, Jorge Yamaniski Neto.

“Com nosso DNA de inovação, e a partir do know-how da Osten Moove, que desenvolve diferentes produtos de blockchain e NFT (token não fungível), decidimos trazer essa inovação tecnológica para o negócio de carros”, explicou.

A empresa acrescentou que inicialmente está comercializando os carros elétricos da BMW, BYD e Tesla, cujos modelos vão de R$ 340 mil, como o BMW i3 BEV Full, até R$ 1,5 milhão, como o Tesla S Plaid.

“Iniciamos a venda em cripto pelos carros elétricos, porque tem a ver com a personalidade do público que investe em ativos digitais, e em carros diferenciados, mas a previsão é ampliar a oferta para os veículos a combustão e também para o serviço de assinatura”, acrescentou Yamaniski Neto.

Em relação ao procedimento de compra, Fabiano Nagamatsu informou que as transações podem ser feitas diretamente pela página da Osten Cripto e que “o negócio segue todos os trâmites normais de venda, com a realização do contrato e a transferência do carro”, explica Nagamasu, ao destacar que, por envolver valores altos, o negócio é realizado por meio de exchanges, e a transação é informada ao COAF, evitando-se evasão fiscal.”

No início de 2022 a aceleradora Osten Moove anunciou um aporte de R$ 100 milhões em empresas de tecnologia com potencial de se tornarem unicórnios, startups que ultrapassam US$ 1 bilhão em valor de mercado.

