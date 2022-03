Após roubo de quase R$ 3 bi, Axie Infinity adia lançamento de novo jogo

Um dos maiores destaques dos jogos em blockchain, Axie Infinity teve de adiar um importante lançamento que ocorreria nesta quinta-feira, 31. A razão é um ataque hacker na Ronin, sidechain — rede alternativa — do blockchain Ethereum, que abriga o jogo.

O roubo se tornou o maior da história dos criptoativos, ultrapassando o caso da Poly Network, no ano passado. Quase R$ 3 bilhões foram roubados, e a maior parte saiu dos bolsos dos jogadores e do tesouro de Axie Infinity, segundo Chris Larsen, o cofundador da Ripple.

Por conta do ocorrido e seu impacto a diversos jogadores, a organização do jogo publicou uma nota anunciando que o lançamento foi adiado para a próxima semana, no dia 7 de abril. Durante a espera, vídeos e prévias do novo jogo, chamado Origin, serão divulgadas todos os dias. Haverá, ainda, um concurso com direito a prêmios para os jogadores no dia anterior à nova data de lançamento.

“Na quinta-feira, 7 de abril, o Origin estará disponível para download via Mavis Hub! Estamos incrivelmente empolgados em colocar o Origin nas mãos de nossa comunidade! Mesmo que não possamos compartilhá-lo com vocês hoje como planejado, esperamos que a enxurrada de vídeos e conteúdo que preparamos ajude a prepará-los para quando estiver disponível na próxima semana”, afirmou o anúncio, que justificou a decisão como uma forma de “dar mais tempo à equipe de engenharia e segurança para investigar todos os efeitos da violação, antes de nos concentrarmos em apoiar o lançamento do Origin”.

A Sky Mavis, produtora do jogo, prometeu reembolsar as vítimas do ataque. Enquanto isso, a Ronin Network revelou estar trabalhando com a Chainalysis para rastrear o dinheiro roubado, e com a CrowdStrike, que vai atuar na perícia do caso. A rede anunciou que “todas as evidências apontam para que esse ataque tenha sido projetado socialmente”, e não seja a exploração de uma falha.

De acordo com a Ronin Network, para que qualquer depósito ou saque na rede seja efetuado, pelo menos cinco de seus nove nós validadores devem validar a transação. No caso, o hacker utilizou “chaves privadas hackeadas” de quatro nós para criar e validar saques falsos da ponte da Ronin em duas transações, que somaram aproximadamente US$ 625 milhões.

O Origin será mais um jogo com a temática de “monstrinhos” de Axie Infinity, e vai contar com uma nova criptomoeda, a moonshards. Runas e encantos darão poderes especiais aos monstrinhos, que poderão competir em uma nova arena. Além disso, a organização de Axie Infinity adicionou dois novos personagens, Buba e Olek, que serão gratuitos para quem quiser jogar sem precisar comprar suas versões em NFT.

Entre outras novidades de Axie Infinity, estão a criação de um tesouro comunitário e um programa de descentralização progressiva, anunciados pela empresa na última semana. “Quatro anos atrás, começamos a construir um novo tipo de jogo. Um jogo que ajudaria a garantir que o futuro da internet seja aberto e de propriedade de seus usuários. Até o momento, nos aproximamos desse objetivo. Acumulamos várias vitórias e apresentamos o Axie e o Web3 a milhões de pessoas, mas também encontramos obstáculos e bloqueios complicados”, dizia um comunicado.

