Criptomoeda BNB dispara 20%, atinge maior preço da história e supera Solana

A criptomoeda BNB atingiu nesta quarta-feira, 4, um novo recorde de preço. Após acumular uma alta de mais de 20% nas últimas 24 horas, o ativo superou os US$ 788 pela primeira vez na história, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. No momento, a moeda digital tem a quarta maior valorização diária no mercado cripto.

A disparada do token ocorreu logo após o anúncio de lançamento de uma nova plataforma que vai permitir a criação de criptomoedas meme na BNB Smart Chain, o blockchain da criptomoeda. A alta reflete a expectativa de investidores de que a nova funcionalidade vai atrair usuários e capital, expandindo a demanda pelo token.

O protocolo que permitirá essa criação, o PancakeSwap, já foi lançado na rede. Apesar da disparada, a continuidade do bom desempenho do BNB dependerá principalmente da capacidade do projeto de efetivamente atrair usuários e criadores de criptomoedas meme. Do contrário, o ativo pode devolver boa parte dos seus últimos ganhos.

Os investimentos seguem uma lógica semelhante aos na Solana. O blockchain ganhou espaço como a rede preferida dos usuários para a criação de criptomoedas meme em 2024, o que ajudou a impulsionar a criptomoeda ao longo deste ano. O SOL, token nativo do projeto, disparou mais de 270% no acumulado do ano.

O BNB tem uma performance semelhante, acumulando alta de 233% no ano, segundo o CoinGecko, mas não esteve entre os destaques do mercado nos últimos meses. Além disso, a criptomoeda também foi superada pelo XRP em valor de mercado, que teve uma valorização expressiva nos últimos meses e se firmou na terceira posição.

Atualmente, o BNB ocupa a quinta posição em termos de capitalização, atrás do bitcoin, do ether, do XRP e da USDT. Ao longo de 2024, a criptomoeda travou uma disputa intensa com a Solana, que já chegou a superar o ativo em algumas ocasiões e, no momento, conta com uma capitalização de US$ 110 bilhões, contra os US$ 112 bilhões do BNB atingidos após o recorde.

O novo recorde do ativo reflete também a tendência de investidores de realizarem investimentos em criptomoedas alternativas ao bitcoin, as chamadas altcoins, logo após a maior criptomoeda do mercado bater recordes de preço e iniciar ciclos de alta. A tradição tem beneficiado diversos ativos, incluindo o BNB, o XRP e a TRX, do Tron.

Ao mesmo tempo, possíveis realizações de lucros por parte de investidores podem derrubar o preço do ativo nas próximas horas. Já no longo prazo, métricas do seu blockchain, como número de usuários e valores movimentados, deverão determinar o futuro do preço da moeda digital.