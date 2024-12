Em US$ 95 mil, bitcoin 'depende de fluxo institucional e de Michael Saylor'

Nesta terça-feira, 3, o bitcoin é negociado levemente “no vermelho” após um período de recordes consecutivos de preço em novembro. O último mês foi agitado pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o que reverberou no mercado de criptomoedas graças ao seu apoio ao setor durante a campanha, chegando a se autointitular “criptopresidente”.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 95.262, com queda de 1,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula alta de 2% e nos últimos 30 dias, 40%.

“Para o bitcoin, podemos eventualmente parar nessa região de US$ 94 mil, e definir o próximo range de US$ 94 para 100 mil ou podemos continuar tendo um movimento de ‘sobe e desce’ dado que o bitcoin perdeu sua tendência parabólica dentro desse movimento”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

“Com o bitcoin voltando para a casa dos US$ 90, 90,8 mil ou 91 mil, alguns ativos podem acabar sangrando bastante ou até mesmo explodir, como vimos acontecer com o XRP. Alguns ativos podem sofrer com isso, vale a pena tomar cuidado, mas estou esperando um movimento mais lateral para o bitcoin por um bom tempo. Tivemos um ciclo que foi majoritariamente puxado pelo bitcoin até agora então talvez seja natural ele dar uma ‘resfriada’ e dar espaço para outras criptomoedas”, acrescentou Josa.

Relação entre o bitcoin e Michael Saylor

Michael Saylor se tornou uma importante figura no mercado de criptomoedas. No comando da MicroStrategy, o executivo desenvolveu uma estratégia de tesouraria que envolve o investimento em bitcoin e atualmente, a empresa dele é a listada em bolsa que mais investe na criptomoeda.

“O bitcoin depende de fluxo de investimento institucional e do Michael Saylor. Quando olhamos para as compras de bitcoin da MicroStrategy, pode ser que elas estejam relacionadas aos movimentos de recuperação que tivemos na criptomoeda. Talvez não seja um movimento natural, mas enquanto ele e outras empresas continuarem comprando bitcoin e continuarmos vendo um fluxo forte nos ETFs de bitcoin à vista, a criptomoeda pode começar a formar um piso em US$ 90 mil-94 mil”, disse Lucas Josa.

