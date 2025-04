Crypto.com quer expandir operações no Brasil e lança novo cartão internacional

A Crypto.com anunciou nesta quarta-feira, 30, a chegada de um novo "cartão global" que será disponibilizado para os seus clientes no Brasil. Aceito em mais de 200 países, o cartão faz parte de uma estratégia da corretora de criptomoedas para ampliar a sua presença no mercado brasileiro.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Thales Freitas, gerente-geral da Crypto.com no Brasil, explica que a corretora está no mercado brasileiro desde 2021, quando obteve uma licença de Instituição de Pagamento (IP). Porém, ela pretende intensificar a sua atuação no país, algo refletido na chegada de Freitas ao cargo, em janeiro deste ano.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Freitas resume o seu objetivo como "despertar esse gigante", se referindo ao mercado brasileiro. Ele destaca que o mercado cripto como um todo está em um momento melhor, e a regulação do setor no Brasil está "saindo", o que dá mais clareza sobre a atuação das companhias.

"É um mercado muito grande, então a gente sempre teve interesse. Ele ficou um pouco adormecido, mas nunca esquecido", pontua. Agora, a corretora de criptomoedas acredita que "chegou a hora de crescer na América Latina", com o Brasil como grande foco.

Freitas ressalta que o Brasil é um "mercado muito amigável para cripto, em especial stablecoins, o dólar digital, e tem um marco regulatório bem claro. A Crypto.com é fintech e exchange ao mesmo tempo. Em breve, acreditamos que todas as fintechs vão ser empresas de cripto".

Crescimento pelo cartão

O líder local da Crypto.com brinca que o Brasil é a "Champions League de cripto", reunindo corretoras locais fortes, grandes bancos tradicionais que oferecem investimentos nesses ativos e algumas das principais e maiores exchanges do mundo. Por isso, ele afirma que a diferenciação é "muito importante" para ganhar fatia de mercado.

No caso da Crypto.com, o caminho para diferenciação no país passará pelo cartão de crédito. "Ele é aceito em mais de 200 países, nós temos ele como um grande cartão de visitas, e queremos que seja nossa diferenciação. É o primeiro cartão de uso global de uma grande exchange no Brasil".

A empresa já disponibiliza um cartão emitido localmente para brasileiros, mas o uso é voltado para o mercado interno. O novo produto permitirá o uso para compras no exterior, com pagamento em diversas criptomoedas, incluindo stablecoins pareadas ao dólar, e sem cobrança de IOF.

"Ele era primeiro um produto para atrair clientes, viajantes, nômades digitais, e agora o brasileiro que, hoje, enfrenta uma transformação silenciosa na forma como lida com dinheiro, com uma inflação persistente, a disrupção das tarifas [dos Estados Unidos], e isso cresce o interesse por ativos alternativos", avalia.

Freitas acredita que a conexão entre stablecoins e os cartões é um "ponto de virada" que pode garantir uma adesão em massa a esse tipo de produto: "Eu acho que, um dia, o bitcoin vai ter a estabilidade necessária para ser uma forma de pagamento. Eventualmente isso pode acontecer, mas hoje é mais uma reserva de valor. Já as stablecoins são, de longe, a solução de cripto que melhor encaixa [com cartão]. O mundo inteiro está falando sobre, e hoje é o jeito mais fácil de trazer uma pessoa para o mercado cripto".

Dados de um levantamento da Crypto.com indicam que, ao redor do mundo, os seus cartões são usados principalmente para compras em sites. No Brasil, o grande uso tem sido para compras no supermercado, comércio eletrônico e em aplicativos. A ideia, agora, é abrir um novo uso que combine o dia a dia com viagens.

Outra novidade do cartão é a obtenção de cashback na CRIO, a criptomoeda nativa da corretora. O valor varia pela quantidade de unidades da criptomoeda em staking. Quanto maior a quantidade, mais benefícios, incluindo sala VIP em aeroportos e acesso a eventos. Freitas diz que o novo cartão é o "premium mais acessível do Brasil".

"Queremos trazer as pessoas para o mundo cripto, então é uma campanha agressiva, mas é a ambição que todas as pessoas tenham e experimentem cripto", resume.

"As pessoas cada vez mais querem consolidar a vida financeira em um só lugar. Cada país da Crypto.com tem um conjunto de produtos diferentes. Os casos de uso no Brasil giram em torno de comprar cripto, mas a questão depois é como gastar de forma fácil e sem fricção. Por isso, acreditamos que temos muito para crescer e se diferenciar, em especial em formas de investimento e remessa", afirma.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok