Corretora de criptomoedas Gemini entra com pedido de IPO nos EUA

Criada pelos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss em 2014, exchange Gemini pretende listar ações na Bolsa de Nasdaq

Gemini: corretora dos gêmeos Winklevoss quer fazer IPO nos EUA (Bloomberg/Getty Images)

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14h45.

A corretora de criptomoedas Gemini entrou nesta segunda-feira, 18, com um pedido de IPO (oferta pública inicial de ações) nos Estados Unidos. O movimento ocorre em meio a uma onda de abertura de capital de empresas do mercado cripto ao longo dos últimos meses, estimuladas por um cenário regulatório mais favorável no país.

O pedido, enviado à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), indica que a exchange pretende listar as suas ações na Bolsa de Nasdaq, que é especializada em empresas do setor de tecnologia. Ainda não foi informado quantas ações serão ofertadas.

A Gemini também não revelou até o momento qual será a faixa de preço definida para as ações, quanto pretende arrecadar com o movimento e qual será seu valor de mercado projetado. A corretora de criptomoedas concentra as suas operações no mercado dos Estados Unidos.

A exchange foi fundada em 2014 pelos gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss. A dupla é mais conhecida por terem acusado Mark Zuckerberg de plágio na criação do Facebook. As empresas Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley e Cantor serão as responsáveis por gerenciar o IPO.

A corretora de criptomoedas não informou quando, exatamente, realizará a oferta de ações no mercado norte-americano. Porém, a tendência é que a operação seja concluída nos próximos meses, antes do final do ano.

IPOs no mercado cripto

O movimento da Gemini reflete uma onda de IPOs recentes envolvendo empresas do mercado cripto. O caso mais emblemático foi da Circle, emissora da stablecoin pareada ao dólar USDC. A companhia estreou no mercado dos Estados Unidos em junho deste ano.

A Circle conseguiu captar mais de US$ 1 bilhão com o IPO, e as ações tiveram uma valorização de mais de 150% apenas no primeiro dia de negociação. Com isso, a abertura de capital se tornou uma das mais bem-sucedidas do mercado nos últimos anos.

Outro destaque positivo recente foi a corretora de criptomoedas Bullish. A empresa concluiu o seu IPO em 12 de agosto. Os papéis da empresa saltaram mais de 100% no primeiro dia de negociação, reforçando o forte apetite de investidores por empresas de cripto no momento.

Informações divulgadas pela imprensa indicam que as corretoras de criptomoedas OKX e Kraken e a gestora Grayscale também pretendem realizar IPOs nos próximos meses.

