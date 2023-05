Pepe dispara mais de 90% e taxas na Ethereum batem recorde com criptomoeda meme

Lançado em abril, a criptomoeda meme Pepe se tornou, em poucas semanas, uma das maiores sensações do mercado. E, nesta sexta-feira, 5, ela atingiu um novo marco importante. Depois de valorizar mais de 90% em 24 horas, a sua capitalização de mercado superou a casa dos US$ 1 bilhão, colocando a moeda entre as 50 maiores do segmento.

Os dados da plataforma CoinGecko mostram um crescimento meteórico do ativo: ele acumula uma alta de 91,2% nas últimas 24 horas. Considerando a variação em 7 dias, a valorização é ainda maior, de 988,4%. Atualmente, o Pepe está cotado a US$ 0,000003, sendo a 43ª maior cripto em capitalização de mercado.

Dois dias atrás, na quarta-feira, 3, a criptomoeda meme estava fora do ranking das 100 maiores criptos do setor, mas acabou sendo beneficiada por uma forte demanda de investidores. Também nesta sexta-feira, a exchange Binance listou o ativo em sua plataforma de negociação.

Apesar de destacar que o Pepe não possui "nenhum valor intrínseco", a listagem expande a disponibilidade do ativo para investidores. O próprio CEO da exchange, Changpeng Zhao, alertou que "criptomoedas meme são de alto risco. Lembre-se, ninguém está te forçando a comprá-las. Faça sua própria pesquisa e seja responsável em suas ações".

"Listamos um grande número de criptomoedas. Nem todo mundo tem que gostar de todas as moedas. Você não precisa comprar as que não gosta", destacou Zhao. Ele disse ainda que "não entende o sentido nas criptomoedas meme", mas que elas "possuem um grande número de usuários".

O Pepe foi criado como uma referência ao meme Pepe The Frog, um sapo com aparência humanoide que deu origem a centenas de memes espalhados na internet. Os criadores da criptomoeda também afirmam que ela busca concorrer e superar outros dois ativos inspirados no meme Doge: a dogecoin e a shiba inu.

Mas, mesmo com a forte valorização recentemente, o Pepe ainda está distante dessa meta. Atualmente, a dogecoin é a 9ª maior cripto do mercado, com uma capitalização acima de US$ 10 bilhões. Já a shiba inu é a 16ª, valendo mais de US$ 5 bilhões. Ao mesmo tempo, o sucesso desses projetos mostram que ainda há um potencial de valorização do Pepe.

Entretanto, é importante destacar que os investimentos no Pepe são altamente especulativos. De um lado, existem investidores que realmente têm apreço pelo ativo e "entram na onda" das compras. Mas, de outro, golpistas e outros investidores se aproveitam dessa popularidade para enganar usuários e lucrar.

Efeitos na Ethereum

O Pepe foi lançado no blockchain Ethereum, um dos principais do mercado, e a popularidade do ativo acabou refletindo nas taxas cobradas nas movimentações realizadas na rede. Dados da Dune Analytics mostram que as taxas atingiram o maior valor em mais de um ano.

A empresa de análise CoinMetrics observa que "o ecossistema da Ethereum continua a abrigar criptomoedas alternativas multimilionárias". Apenas na corretora descentralizada Uniswap, foram registradas 410 mil transações de Pepe, que resultaram em taxas totalizando os US$ 10 milhões.

Apesar das taxas mais caras não serem positivas para os usuários que realizam operações na rede, elas podem acabar ajudando na valorização do ether. Após a atualização "The Merge", os ethers gastos para pagamentos das taxas são queimados, deixando de existir no mercado. Quando a atividade na rede sobe, como agora, a taxa de queima supera a de geração de ethers, reduzindo a oferta pela criptomoeda e, com uma demanda alta, ajudando na sua valorização.

