Criptomoeda meme Pepe supera dogecoin e shiba inu em volume de negociação

A criptomoeda meme Pepe foi lançada há menos de dois meses, mas já se tornou uma sensação no mundo cripto. Além de ter registrado uma valorização de mais de 300% desde sua estreia, o ativo também conquistou nesta semana outra métrica importante: seu volume de transações superou o de duas grandes — e mais antigas — rivais: a dogecoin e a shiba inu. Entretanto, o marco pode não ser tão positivo assim.

Dados da plataforma CoinGecko mostram que, na última terça-feira, 2, o volume de negociações de Pepe no acumulado em 24 horas disparou para mais de US$ 250 milhões, na esteira de uma valorização de mais de 100% do preço do ativo nos últimos dias.

No mesmo período, o volume de negociações envolvendo o dogecoin foi de US$ 225 milhões, enquanto o do shiba inu, US$ 100 milhões. A corretora de criptomoedas OKX teve o maior volume movimentado de Pepe, totalizando US$ 76 milhões, enquanto o segundo lugar ficou com a corretora descentralizada Uniswap, com US$ 43 milhões.

O site CoinDesk alertou, porém, que boa parte desse volume de negociações pode ter sido criada por robôs automatizados, que constantemente compram e vendem ativos para gerar uma atividade artificial no projeto e fornecer liquidez suficiente para que investidores consigam vender suas participações e realizar lucros.

Como a capitalização total de mercado do Pepe ainda é consideravelmente inferior à do dogecoin e do shiba inu — que estão entre as 20 maiores criptomoedas do mercado —, uma negociação de US$ 100 mil já seria suficiente para levar a uma queda de 2% no preço do token, sendo que, para levar à mesma variação, seria preciso negociar US$ 800 mil em dogecoin.

Realização de lucros

A disparada nas negociações também reflete um movimento de venda por parte dos primeiros investidores do Pepe, que agora estão realizando seus lucros após a valorização do token. Investidores notaram que um único investidor foi responsável por uma queda de 40% no preço do ativo na segunda-feira, 1º, após vendê-lo.

O investidor faz parte de um grupo de usuários que realizaram aportes na criptomoeda e agora conseguiram realizar lucros acima de US$ 1 milhão com suas operações. Dados da DEXTools mostram que, no momento, os compradores ainda superam os vendedores, mostrando que ainda há interesse pelo ativo e dando espaço para a realização de lucros.

Mesmo assim, a criptomoeda meme tem sido criticada por não estar atrelada a nenhum projeto com valor para justificar esse interesse. Ela faz referência a um meme, o Pepe The Frog, e atrai tanto investidores que se identificam com o meme quanto especuladores que buscam ganhar dinheiro às custas de investidores desavisados que compram os ativos para surfar na onda de popularidade dele.

A DEXTools informou ainda que a pressão vendedora de Pepe tem aumentado nos últimos dias. Em média, as vendas têm variado entre 1 e 7 ethers. Nas últimas 24 horas, o token acumula uma perda de 24,8%, perdendo a sua posição entre as 100 maiores criptomoedas do mercado.

