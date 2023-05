Pepe despenca mais de 40% enquanto investidores se dividem entre lucros e perdas

A criptomoeda meme Pepe lidera as quedas entre os maiores ativos do mercado cripto nesta segunda-feira, 8, prejudicada por um forte movimento de realização de lucros por parte de investidores. Com isso, a cripto perdeu capitalização de mercado, voltando a um patamar inferior a US$ 1 bilhão.

De acordo com dados do site CoinGecko, o Pepe acumula uma perda de 42,5% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 0,00000162. O movimento de queda começou no último domingo, 7, quando o ativo recuou mais de 50%, e se estendeu para esta segunda-feira.

A queda ocorre após a criptomoeda chegar à sua maior cotação desde o seu lançamento, em abril deste ano, superando a casa dos US$ 0,000004 na sexta-feira, 5, e valorizando mais de 100%. Naquele dia, o ativo chegou a ter uma capitalização acima de US$ 1 bilhão e a figurar entre as 50 maiores criptomoedas do mercado.

Desde então, porém, ele tem registrado fortes perdas. De acordo com a plataforma de inteligência de mercado LookOnChain, a desvalorização coincide com um movimento de venda por parte de grandes investidores do projeto, que estão se desfazendo de parte de seus ativos para aproveitar a maior liquidez e realizar parte de seus lucros desde que iniciaram os investimentos.

Um levantamento feito pela plataforma aponta que, até o momento, os dez endereços de carteiras digitais com maior lucratividade investindo no Pepe tiveram ganhos entre US$ 14 milhões e US$ 2 milhões. Ao mesmo tempo, um único endereço acumula perda de mais de US$ 500 mil com o ativo.

Segundo a LookOnChain, ele acabou adquirindo o Pepe entre a sexta-feira e o domingo, o que fez com que ele comprasse o ativo a uma cotação superior à atual. Já os endereços com lucro estão vendendo parte da criptomoeda que possuem e mantendo outra parcela, indicando que eles ainda apostam em possíveis valorizações futuras. Por outro lado, a continuidade das vendas pode indicar o fim do "hype" em torno do ativo, reduzindo o espaço para valorização no curto prazo.

A whale bought 962.3B $PEPE($2.46M currently) with 70 $WBTC ($2.07M) and 470 $ETH ($937K) in the past 2 days, with an average buying price of $0.000003122. He has lost ~$541K at the current price!https://t.co/GDBdXcVyGt pic.twitter.com/7s1Ns90OOc — Lookonchain (@lookonchain) May 7, 2023

Dados da empresa de inteligência de mercado Coinglass apontam que as perdas de investidores após a mais recente desvalorização do Pepe podem ter chegado à casa dos US$ 7,23 milhões. Em outros casos, investidores possuem prejuízos não realizados, já que ainda não venderam o ativo, mas o compraram em uma cotação superior à atual.

Uma das principais críticas feitas ao Pepe é a falta de um "valor intrínseco", ou seja, um caso de uso que justifique a sua cotação e represente um potencial de valorização no futuro. Ele faz parte das chamadas criptomoedas meme, ativos digitais criados para serem associados a algum meme famoso na internet e com forte teor de brincadeira.

O que é a cripto Pepe?

O Pepe foi criado como uma referência ao meme Pepe The Frog, um sapo com aparência humanoide que deu origem a centenas de memes espalhados na internet. Os criadores da criptomoeda também afirmam que ela busca concorrer e superar outros dois ativos inspirados no meme Doge: a dogecoin e a shiba inu.

Apesar de acumular ganhos de 411% nos últimos 14 dias, o Pepe ainda está distante dessa meta. Atualmente, a dogecoin é a 9ª maior cripto do mercado, com uma capitalização acima de US$ 10 bilhões. Já a shiba inu é a 16ª, valendo mais de US$ 5 bilhões. Ao mesmo tempo, o sucesso desses projetos mostram que ainda há um potencial de valorização do Pepe.

Entretanto, é importante destacar que os investimentos no Pepe são altamente especulativos. De um lado, existem investidores que realmente têm apreço pelo ativo e "entram na onda" das compras. Mas, de outro, golpistas e outros investidores se aproveitam dessa popularidade para enganar usuários e lucrar.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok