Corretora anuncia integração entre agentes de IA e criptomoedas para pagamentos

Coinbase anunciou lançamento de ferramenta focada no uso da tecnologia blockchain por agentes de inteligência artificial

Inteligência artificial: Coinbase quer estimular conexão com criptomoedas (Michael Nagle/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16h02.

A Coinbase anunciou nesta semana o lançamento de uma nova ferramenta focada na integração dos chamados agentes de inteligência artificial com o mundo blockchain. Batizada de Payments MCP, a ferramenta permitirá que agentes de IA acessem carteiras digitais e façam pagamentos com criptomoedas.

De acordo com a corretora, que é a maior dos Estados Unidos, o projeto permitirá que agentes de IA de gigantes do segmento possam usar carteiras digitais e ativos como qualquer outro usuário do ecossistema, realizando diferentes tipos de operações financeiras.

Em comunicado, a Coinbase disse que "o Payments MCP amplia essa visão ao fornecer aos agentes de IA as mesmas ferramentas financeiras em blockchain que os humanos usam, desde carteiras e conversão de ativos até pagamentos com stablecoins, tudo acessível por meio de linguagem natural".

A visão da exchange é que a infraestrutura cripto tem uma alta sinergia com agentes de inteligência artificial. O destaque são as stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos, como ao dólar -, descritas como a "infraestrutura de pagamentos ideal para o comércio agêntico".

A expressão "agêntico" se refere a diversas atividades que podem ser realizadas pelos agentes de inteligência artificial, sistemas que contam com autonomia para executar diferentes tarefas sem a necessidade de supervisão humana. E a expectativa é que eles tenham um papel cada vez maior na economia.

Ao falar sobre os agentes de IA, a Coinbase pontuou que "eles se movem na velocidade do código, integram-se perfeitamente com APIs e permitem que agentes autônomos atuem sem atrito humano", indicando diversas aplicações potenciais para esses sistemas.

"Pela primeira vez, LLMs [Grandes Modelos de Linguagem, em tradução] amplamente utilizados podem se conectar nativamente à criptoeconomia e a protocolos de pagamento, preenchendo a lacuna entre a inteligência artificial e as finanças descentralizadas", pontua a Coinbase.

Além da Coinbase, o Google também está apostando nessa integração entre agentes de IA e as criptomoedas. Em setembro, a empresa anunciou um novo protocolo para padronização de transações financeiras feitas por agentes, permitindo o uso de stablecoins e de redes blockchains.

