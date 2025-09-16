Sem humanos? Google aposta em pagamentos entre agentes de IA com uso de criptomoedas

O Google anunciou nesta terça-feira, 16, o lançamento de um novo protocolo para orientar transações realizadas inteiramente entre agentes de inteligência artificial. Para isso, a gigante de tecnologia também fechou parcerias com redes blockchain com foco no uso de stablecoins.

Batizado de Agent Payments Protocol (Protocolo de Pagamentos com Agentes, em tradução livre), o projeto é descrito como um protocolo aberto "desenvolvido com empresas líderes em pagamentos e tecnologia para iniciar e transacionar com segurança pagamentos conduzidos por agentes em todas as plataformas".

"Em consonância com as regras e padrões do setor, ele estabelece uma estrutura independente de pagamento para que usuários, comerciantes e provedores de pagamento realizem transações com confiança em todos os tipos de métodos de pagamento", explica o Google Cloud.

A iniciativa envolveu parcerias com empresas tradicionais de pagamento, como a Mastercard, fintechs como o PayPal, empresas da área de tecnologia e companhias específicas do mercado de criptomoedas. No anúncio, o Google ressaltou a importância da iniciativa.

A empresa explicou que agentes de IA já podem fazer transações comerciais em nome de usuários, o que gera a necessidade de criar padrões de autenticação, autorização e validação dessas operações. O protocolo foi desenvolvido para ser uma "linguagem comum" com esse objetivo.

O protocolo estabelece contratos digitais que confirmam as intenções do usuário que deu os comandos para o agente de IA. A ideia é usá-lo em compras em tempo real monitoradas por um humano e também em operações sem a presença de humanos.

Segundo o Google, o uso de agentes de IA nessas operações resultará em "compras mais inteligentes", "ofertas personalizadas" e "tarefas coordenadas", gerando novas formas mais "simples" de realizar operações comerciais.

Stablecoins em destaque

O Google destacou que o protocolo foi desenvolvido para abrigar "sistemas de pagamento emergentes", com destaque para as criptomoedas e, mais especificamente, as stablecoins. As stablecoins são um tipo específico de criptomoeda pareada a outros ativos, como ao dólar.

Para incentivar o uso de ativos digitais por agentes de IA, o Google fechou parcerias com diversas empresas do setor e desenvolveu uma solução específica para o uso de criptomoedas em pagamentos com agentes de inteligência artificial.

Um dos blockchains escolhidos para isso é a rede Sui. Envolvidos no projeto defendem que a integração entre o mundo cripto e de IA facilita o desenvolvimento de pagamentos programáveis e processos de verificação de agentes e dos usuários, além do rastreamento do pagamento.

