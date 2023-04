Conheça os 6 blockchains que têm mais de 1 milhão de endereços ativos

Apesar de reunir milhares de criptomoedas e projetos diferentes, o mercado cripto ainda possui um número relativamente pequeno de blockchains que ultrapassaram uma métrica relevante: ter mais de 1 milhão de usuários mensais ativos. Em março, seis redes se enquadraram nesse grupo, segundo dados da plataforma Nansen.

O levantamento da empresa descobriu que, no mês passado, as redes BNB Chain, Solana, Ethereum, Polygon, Arbitrum e Fantom foram as únicas que conseguiram ter mais de 1 milhão de endereços ativos, ou seja, que realizaram ao menos uma transação nesse período.

Desse grupo, a BNB Chain - que foi desenvolvida pela Binance mas não é controlada pela corretora de criptomoedas - segue isolada na liderança. O blockchain atingiu em março um total de 13,3 milhões de endereços ativos, mesmo em meio aos temores do mercado sobre um processo contra a exchange nos Estados Unidos.

O segundo lugar ficou com a Solana, uma rede de segunda camada que conseguiu superar o projeto em que se baseia, a Ethereum. Ela registrou 5,8 milhões de endereços ativos. Já a Ethereum assumiu a terceira colocação, com 5,2 milhões de endereços ativos.

O ranking é fechado, ainda, pela Polygon, com 3,9 milhões de usuários, o Arbitrum, com 2,2 milhões, e pela Fantom, com 1 milhão. Este último é um blockchain de primeira camada, enquanto os outros dois são de segunda camada, também baseados na rede Ethereum e oferecendo soluções de escalabilidade para projetos.

Os dados da Nansen também indicam que, no momento, esse grupo pode demorar para ganhar novos integrantes. O projeto mais próximo da casa dos 1 milhão de endereços ativos é o Ronin, que teve 621 mil em março. Ele é seguido pela Optimism, com 585 mil, e pela Avalanche, com 320 mil.

Novidades em blockchain

Alguns dos maiores blockchains do mercado também tiveram novidades no mês de março. O Arbitrum realizou a distribuição gratuita (airdrop) do seu novo token de governança, o ARB, como parte do movimento de descentralização da rede. Ele estreou como um dos 40 maiores do mercado.

Já a Ethereum conclui os testes da sua próxima grande atualização, a Shanghai. Ela será implementada na rede em 12 de abril e trará como grande novidade a liberação de saques de ether atualmente depositados como parte do sistema de staking do projeto.

