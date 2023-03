Mercado ganhou quase mil novas criptomoedas nos três primeiros meses de 2023

O mercado de criptomoedas passa por um período positivo nos primeiros meses de 2023, marcado por uma recuperação de preços após o início de um forte mercado de baixa em 2022. E essa melhora de cenário se refletiu também no número de projetos que foram lançados para o público, de acordo com dados da plataforma CoinMarketCap.

Em 1º de janeiro deste ano, o segmento contava com 22.157 criptomoedas. Já até a última quarta-feira, 29, o número era de 23.095. A adição de quase mil novos projetos ao ecossistema representou um crescimento de 4,2% em menos de três meses, e acompanhou também uma expansão do valor total do mercado.

Ainda de acordo com os dados do CoinMarketCap, o mercado de criptomoedas tinha uma capitalização total de US$ 795,55 bilhões no primeiro dia de 2023. Ao fim do dia 29, o valor era de US$ 1,188 trilhão. A expansão representa uma alta de 49,3%, simbolizando os meses positivos para o setor.

No mesmo período, o segmento também teve um aumento no número de corretoras cripto, que passaram de 534 para 583 ⏤ uma adição de quase 50 novas iniciativas voltadas para a negociação e custódia de criptoativos. Além disso, a média de volume negociado em 24 horas passou de US$ 19,8 bilhões para US$ 48,01 bilhões.

O crescimento ocorreu mesmo num momento que não tem sido totalmente benéfico para o segmento. O mercado chegou a registrar alguns momentos de baixa atrelados, principalmente, à ação de agentes reguladores nos Estados Unidos, que iniciaram uma ofensiva contra grandes empresas do setor.

Mesmo assim, o saldo é positivo. E algumas criptomoedas acumularam valorização ainda maior que a do setor como um todo. O bitcoin, a maior e mais famosa cripto do mundo, teve valorização de mais de 60% se comparado à cotação ao fim de 2022, e atualmente segue em um patamar acima de US$ 28 mil.

Cuidados ao investir em criptomoedas

Entretanto, o simples lançamento de um novo de projeto de criptomoeda no mercado não significa que o ativo é seguro para se investir. Em alguns casos, os projetos são criados exatamente para enganar investidores, como a criação de ativos falsamente associados a um assunto em alta.

Nesse sentido, é importante pesquisar e entender a origem de cada criptoativo antes de tomar a decisão de investir nele. Elementos como a identificação pública dos responsáveis pelo projeto, verificações por consultorias ou grandes empresas do setor e possíveis reclamações de investidores já prejudicados demandam a atenção dos investidores.

Mas isso também não significa que toda criptomoeda nova é um golpe. Um dos principais lançamentos recentes no mercado foi o do ARB, o token nativo do blockchain Arbitrum. Ele estreou em março deste ano já como uma das 40 maiores criptos do mercado, após a realização de uma distribuição gratuita para usuários da rede.

