Samsung oferece cursos gratuitos de blockchain, metaverso e programação com professores da USP

Neste mês de abril, a Samsung promove uma série de cursos gratuitos para capacitação tecnológica. Entre as novidades, estão temas como blockchain, metaverso e inteligência artificial, que vêm chamando a atenção nos últimos tempos.

Chamado de Samsung Ocean, o programa tem cursos no formato presencial e online, e oferece certificado de conclusão. Entre os professores dos cursos estão docentes de grandes universidades brasileiras que são parceiras do programa, como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Os interessados poderão aprender sobre os mais variados temas quando o assunto é tecnologia, como inteligência artificial, blockchain, metaverso, programação, fabricação digital, e internet das coisas (IoT).

As vagas, no entanto, são limitadas. A inscrição deve ser feita pelo site do projeto ou no aplicativo Samsung Ocean.

O mundo está mudando, e seu dinheiro também precisa acompanhar essa evolução. Invista em criptomoedas com Mynt!

Grade de Abril

10/04

• Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 3)*;

• Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de watch faces com Wear OS*.

11/04

• Trilha Metaverso: Introdução;

• Trilha IA: Introdução ao Deep Learning (Parte 1)*

12/04

• Trilha IA: Introdução ao Deep Learning (Parte 2)*;

• Trilha de Fabricação Digital: Introdução a software de modelagem – Equipamento Corte a Laser: Operação em Máquina CNC (Parte 1)*;

• Trilha de Inovação Tecnológica – Ocean Talk: Inovação e Tecnológica – Para Onde Vamos?*.

13/04

• Trilha Metaverso: Oficina de Realidade Aumentada com Unity;

• Trilha de Fabricação Digital: Introdução a software de modelagem – Equipamento Corte a Laser: Operação em Máquina CNC (Parte 2)*;

• Trilha Blockchain: Ferramentas de suporte a programação a Blockchain*.

14/04

• Trilha de Fabricação Digital: Introdução a software de modelagem – Equipamento Corte a Laser: Operação em Máquina CNC (Parte 3)*.

17/04

• Trilha IA: Modelos de Regressão do Zero em R (Parte 1)*;

• Trilha de Inovação Tecnológica: Design Thinking – Como usar para inovar?*.

18/04

• Trilha IoT: Construindo aplicações IoT de modo ágil;

• Trilha IA: Modelos de Regressão do Zero em R (Parte 2)*.

19/04

• Estratégias de Desenvolvimento de Negócios Inovadores.

20/04

• Laboratório de IA conversacional aplicada a educação.

24/04

• Trilha de Programação: Programação para iniciantes – Aprendendo a programar do zero (Parte 1)*;

• Trilha Ágil: Módulo 1 – Introdução ao Desenvolvimento Ágil*.

25/04

• Trilha Wearables: Introdução aos dispositivos Wearables;

• Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 2)*;

• Trilha Ágil: Módulo 2 – Agile, Lean e Design Thinking*.

26/04

• Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de watch faces com Wear OS 3;

• Trilha de Programação: Programação para iniciantes – Aprendendo a programar do zero (Parte 1)*;

• Trilha Ágil: Módulo 3 – Framework Scrum*.

27/04

• Trilha de Programação: Programação para iniciantes – Aprendendo a programar do zero (Parte 2)*

• Trilha Ágil: Módulo 4 – Kanban*.

28/04

• Trilha de Programação: Programação para iniciantes – Aprendendo a programar do zero (Parte 3)*.

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.

O mundo está mudando, e seu dinheiro também precisa acompanhar essa evolução. Invista em criptomoedas com Mynt!

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok