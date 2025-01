Como lucrar com cripto sem complicação? Saiba o que realmente funciona ao investir

Para que complicar se o simples pode levar você a alcançar os seus objetivos de investimento no mercado de criptomoedas?

Vejo que muitas pessoas buscam estratégias complexas, acreditando que um alto nível de sofisticação será diretamente proporcional aos rendimentos de um portfólio de sucesso. Será mesmo? Vamos falar sobre isso.

A verdade é que, muitas vezes, a simplicidade é a melhor aliada. Isso não sou eu falando, mas uma série de investidores experientes que conseguiram resultados extraordinários seguindo essa filosofia, como Warren Buffett, por exemplo.

Se você persegue o complexo achando que é o caminho certo para fazer fortuna, não está sozinho. Essa é uma tendência natural, já que os ciclos podem, de fato, trazer algumas fases mais turbulentas — sejam eles de baixa ou alta — gerando mais desafios na hora de tomar decisões.

Um pouco de contexto

Vamos observar o período recente. Depois de fortes ralis, o bitcoin chegou a cair, esta semana, para os US$ 89 mil.

Muitos viram seu patrimônio derreter e reagiram com medo, se desfazendo de suas posições. O motivo? O primeiro pensamento que vem à mente de um investidor despreparado é: “E se a moeda não se recuperar?”.

Logo depois da queda, veio a recuperação, impulsionada principalmente pelos dados mais favoráveis de inflação nos EUA, que trouxeram novo fôlego de otimismo ao mercado. O bitcoin voltou a ultrapassar os US$ 100 mil e muitos investidores, provavelmente, estão agora arrependidos da decisão impulsiva de vender os seus ativos.

Na próxima segunda-feira, 20, passaremos por mais um teste emocional: a posse de Donald Trump. Com a nova administração americana, espera-se um terreno mais fértil para a expansão dos criptoativos, com propostas como a criação de uma reserva estratégica de bitcoin e a nomeação de líderes pró-indústria para avançar na regulamentação do mercado.

Além disso, há a questão dos juros norte-americanos. Recentemente, Christopher Waller, membro do Conselho de Governadores do Fed (Banco Central americano), falou sobre a possibilidade de três ou quatro cortes nas taxas de juros se os dados da economia forem favoráveis. Reduções como essas são importantes para atrair mais capital à criptoesfera, pois, com juros mais baixos, o mercado tende a buscar retornos mais altos em ativos mais arriscados.

Todas essas variáveis adicionam complexidade ao cenário, mas estratégias simples, como as compras regulares, podem proteger você do impacto das incertezas, mantendo o foco no que realmente importa: o longo prazo.

Por que o simples funciona?

A simplicidade elimina o ruído. Quando você sabe o que está fazendo, tem uma estratégia clara e se mantém fiel ao plano, evita decisões reativas movidas pela emoção.

Diversos estudos já mostraram que comprar cripto com regularidade — por exemplo, no dia 1º de cada mês — e segurar por um período prolongado é mais eficiente do que tentar acertar o momento perfeito de compra. Esse método é conhecido como Dollar-Cost Averaging (DCA), que envolve investir uma determinada quantia em intervalos programados, independentemente do preço.

Grandes investidores, como Warren Buffett e Ray Dalio, ergueram os seus legados mantendo estratégias descomplicadas e disciplinadas. Aprendi com eles que o segredo está em:

Escolher bons ativos.

Analisar a tese por trás desses ativos.

Identificar boas faixas de preço com base em indicadores.

Comprar regularmente, sem se deixar influenciar pelo barulho do mercado.

Segurar o ativo enquanto a tese continuar intacta.

Pode parecer básico, mas poucas pessoas conseguem seguir essa abordagem. O simples exige disciplina, paciência e, acima de tudo, um plano claro.

A importância de um plano

Sabemos que volatilidade é uma regra do mercado e especialmente intensa no ambiente de ativos digitais. Os preços podem disparar ou despencar fortemente de maneira imprevisível. Por isso, ter um plano não é só sobre utilidade — é uma necessidade se você pretende se dar bem nesse mercado.

Quando tem uma alta e você vê a sua carteira se multiplicar, ou quando as criptos derretem em uma queda abrupta, como você reage?

Se você não sabe responder essa pergunta, tem um problema sério: está operando sem direção.

Quando você tem um plano, sabe exatamente o que fazer: conhece o momento certo de comprar, a hora ideal de realizar lucros, quanto investir e, caso o mercado dispare, sabe quando fazer seu balanceamento de carteira.

É super importante criar esse plano e segui-lo à risca. Isso vai garantir que você tenha uma boa rentabilidade no longo prazo e não fique grudado na tela do computador ansioso com cada movimento de preço. O plano será o seu guia.

Tomar decisões sem direcionamento tende a trazer prejuízos tanto à sua condição financeira quanto psicológica, afetando o seu bem-estar e até mesmo sua capacidade de tomar decisões futuras.

Rebalanceamento de carteira

Quando os preços sobem muito, é importante ajustar a carteira, se desfazendo de parte das criptos que valorizaram para manter o equilíbrio entre risco e retorno. Isso impede que você fique excessivamente exposto à volatilidade.

Existe um percentual ideal em cripto?

É a pergunta que muitas pessoas me fazem. Não existe uma resposta única para essa pergunta, porque tudo depende do seu perfil de investidor. Comece respondendo às seguintes perguntas:

Você é iniciante ou experiente?

Qual o seu nível de conhecimento em criptomoedas?

Como você lida com perdas?

Qual é o seu apetite ao risco?

Para quem está chegando agora, uma boa regra geral é começar pequeno, com 2% a 3% do portfólio. Isso permite que você se familiarize com o mercado sem comprometer sua segurança financeira.

Já para quem tem mais tempo de mercado e maior tolerância ao risco, como é o meu caso, pode fazer sentido aumentar esse percentual. Normalmente, mantenho 25% da minha carteira em cripto, mas isso pode variar também de temporada a temporada.

A estratégia de composição de carteira que uso é a Barbell, tem funcionado super bem para equilibrar risco e retorno nos meus investimentos. É uma técnica que combina ativos de alto risco e grande potencial de retorno, como os digitais, com os mais conservadores, como a renda fixa. Dessa forma, você tem a possibilidade de capturar ganhos significativos sem abrir mão da estabilidade.

Investir não precisa ser complicado. No fim do dia, o segredo está em entender seu perfil de investidor, definir um plano claro e seguir com consistência. O simples pode até parecer contraintuitivo, mas é ele que vence no longo prazo.

