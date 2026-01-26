Mundo

França debate proibição de redes sociais para menores de 15 anos

Proposta em debate na Assembleia Nacional substitui regra de 2023 por fiscalização mais rigorosos

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20h59.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 21h02.

A Assembleia Nacional da França debate nesta segunda-feira, 26, a proposta que proíbe o acesso às redes sociais por crianças e jovens menores de 15 anos. O projeto de lei propõe a proibição devido aos casos de bullying online e riscos à saúde mental. O projeto será encaminhado ao Senado francês, antes da votação final na Assembleia Nacional.

O presidente do país, Emmanuel Macron, apontou o uso de rede social como um dos fatores responsáveis pela violência entre os jovens. A expectativa de Macron é que a proibição seja implementada antes do início das aulas escolares, em setembro.

O parlamento francês segue o exemplo da Austrália, primeira nação a proibir plataformas de mídia social, como Facebook, Snapchat, Tik Tok e YouTube para menores de 16 anos. Outros países como Espanha, Grécia e Dinamarca também estudam adotar a mesma medida em breve.

A França já possui uma lei de maioridade digital, aprovada em 2023, que exige a autorização do país para que menores de 15 anos acessem as redes sociais. Entretanto, o debate atual é sobre um projeto mais rígido, substituindo a lei anterior, mais difícil de fiscalizar.

