França debate proibição de redes sociais para menores de 15 anos

A Assembleia Nacional da França debate nesta segunda-feira, 26, a proposta que proíbe o acesso às redes sociais por crianças e jovens menores de 15 anos. O projeto de lei propõe a proibição devido aos casos de bullying online e riscos à saúde mental. O projeto será encaminhado ao Senado francês, antes da votação final na Assembleia Nacional.

O presidente do país, Emmanuel Macron, apontou o uso de rede social como um dos fatores responsáveis pela violência entre os jovens. A expectativa de Macron é que a proibição seja implementada antes do início das aulas escolares, em setembro.

O parlamento francês segue o exemplo da Austrália, primeira nação a proibir plataformas de mídia social, como Facebook, Snapchat, Tik Tok e YouTube para menores de 16 anos. Outros países como Espanha, Grécia e Dinamarca também estudam adotar a mesma medida em breve.

A França já possui uma lei de maioridade digital, aprovada em 2023, que exige a autorização do país para que menores de 15 anos acessem as redes sociais. Entretanto, o debate atual é sobre um projeto mais rígido, substituindo a lei anterior, mais difícil de fiscalizar.