"Se o bitcoin não bater US$ 120 mil até setembro, o ciclo quebrou", diz especialista

O bitcoin disparou mais de 120% em 2024, chegando a sua última máxima histórica em US$ 108 mil. No entanto, especialistas já revelam expectativas ainda mais otimistas para a maior criptomoeda do mundo em 2025.

Rafael Castaneda, especialista em criptoativos e responsável pelo canal Casta Crypto no YouTube, revelou no podcast do Future of Money sua previsão para que o bitcoin chegue a custar US$ 120 mil até setembro deste ano.

"Se você parar para pensar nos ciclos de cripto, 2025 seria o ano. Se ciclos se repetem e a história rima, 2025 vai ser o ano em que o bitcoin vai perseguir a sua 'máxima histórica dourada'. Historicamente, nos dois últimos ciclos, o bitcoin encontrou a sua máxima histórica aproximadamente 520 dias depois do halving. O que para agora, desde o último halving em abril de 2024, estamos falando de setembro, no terceiro trimestre de 2025. Nesse momento, é possível que o ciclo atual atinja o seu ápice", disse ele no programa, disponível na íntegra no YouTube.

