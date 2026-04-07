‘Classe média’ das criptomoedas desaparece e mercado se concentra nos extremos

Em todo bear market uma série de criptomoedas 'nanicas' desaparece do mercado naturalmente, com uma consolidação dos projetos maiores e de mais utilidade. Contudo, algo diverso ocorre no momento de baixa atual, no qual as moedas digitais mais afetadas são as da “classe média” desse tipo de ativo.

Um relatório da empresa de dados sobre tendências digitais TechGaged.com revelou que desde janeiro de 2025 mais de 2 mil criptomoedas já sumiram do mercado. Isso representa aproximadamente 20% do total.

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Dentre os tokens abandonados, a faixa que teve a perda percentual mais expressiva foi a criptoativos com preço unitário de US$ 0,10 a US$ 1, superando até mesmo a faixa dos ativos digitais com menos de US$ 0.01.

Estes tokens abaixo de um centavo de dólar ainda são os mais numerosos no mercado e em termos absolutos os que mais desapareceram, porém não em termos proporcionais.

No mês de outubro de 2024, três meses antes do número total de criptomoedas atingir sua máxima histórica, havia 9.861 moedas digitais no mundo, sendo que 8.443 tinham a unidade precificada a menos de US$ 0.01.

Em março de 2025, por sua vez, o número das “nanicas” caiu para 7.242, em um recuo de 14,2%. Já as de preço unitário entre US$ 0,01 e US$ 0,10 cresceram de 548 para 596 tokens, aumentando 8,8%.

A 'classe média' dos tokens, enquanto isso, despencou de 534 para 359 moedas digitais, em uma retração de 32,8% no total de criptoativos.

Como esperado, o número de ativos digitais de valor unitário acima de US$ 1 aumentou, saindo de 339 para 368, em avanço de 8,6%.

Queda no valor de mercado

O estudo aponta que essa queda de 32% na “classe média” das criptomoedas impactou também a participação de mercado dos tokens de preço médio, tornando-os o menor segmento de criptomoedas em número total.

“Em outubro de 2024, essas moedas e tokens representavam 5,4% de todas as criptomoedas listadas, contra 4,1% atualmente. Isso coloca os tokens de preço médio até atrás da principal categoria de criptomoedas, que são as moedas com valor entre US$ 1 e US$ 1 mil, que agora representam 4,3% de todas as criptomoedas, ou 0,9 ponto percentual a mais do que há 18 meses”, destada o levantamento.

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