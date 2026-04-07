Brasil aporta R$ 10,3 milhões em semana de recuperação dos fundos de criptomoedas

Investidores do Brasil depositaram líquidos US$ 2 milhões, R$ 10,3 milhões, em fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 3, segundo a CoinShares.

De acordo com a gestora de criptomoedas, os produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas registraram US$ 224 milhões em entradas líquidas, revertendo o movimento retrátil da semana anterior, ainda que de maneira cautelosa.

Dados de vendas no varejo mais fortes do que o esperado no final da semana, juntamente com expectativas cada vez mais pessimistas dos investidores e sinais geopolíticos mistos, levaram a pequenas saídas de capital na segunda metade da semana, avaliou a CoinShares.

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Regionalmente, a análise destacou a perda da primeira colocação dos Estados Unidos, já que os investidores da maior economia global aportaram líquidos US$ 27,5 milhões, terceiro maior volume entre os países. O que também coincidiu com notícias negativas sobre o Clarity Act, marco regulatório do mercado de criptomoedas no país.

Mais otimista, a Suíça assumiu a dianteira ao aportar líquidos US$ 157,5 milhões, seguida pela Alemanha, que apresentou US$ 27,7 milhões em aportes líquidos, também acima dos EUA. Enquanto isso, o Canadá ocupou a quarta colocação semanal ao aportar líquidos US$ 11,2 milhões.

Apesar das aquisições de ETPs cripto da semana passada, o Brasil recuou a US$ 1,11 bilhão no total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), porém mantendo a sexta posição global. Nesse caso, EUA, Alemanha, Canadá, Suíça, Suécia, Ilhas Cayman, Hong Kong, Austrália, Holanda, Luxemburgo e França registraram respectivos AuM de US$ 109,57 bilhões, US$ 5,69 bilhões, US$ 5,04 bilhões, US$ 4,59 bilhões, US$ 2,16 bilhões, US$ 860 milhões, US$ 617 milhões, US$ 449 milhões, US$ 112 milhões, US$ 103 milhões e US$ 75 milhões. Já o AuM global fechou a semana em US$ 131,76 bilhões enquanto outros países chegaram a US$ 1,32 bilhão.

Os fundos de XRP registraram o maior volume de entradas líquidas semanais, US$ 119,3 milhões, enquanto os ETPs de Bitcoin (BTC) recuaram para segunda posição ao registrarem US$ 107,3 milhões em entradas líquidas. Enquanto isso, fundos em Solana (SOL), Short Bitcoin e cestas multiativos registraram respectivas entradas líquidas de US$ 34,9 milhões, US$ 16 milhões e US$ 1,8 milhão. Em direção contrária, ETPs de Ethereum (ETH) somaram US$ 52,8 milhões em saídas líquidas.

Por fundos cripto, os principais volumes entradas líquidas foram da CoinShares, ARK 21Shares, ProFunds, 21Shares e Grayscale, respectivamente de US$ 124 milhões, US$ 39 milhões, US$ 28 milhões, US$ 3 milhões e US$ 2 milhões. Enquanto isso, outros fundos totalizaram líquidos US$ 70 milhões em depósitos. Na contramão, os fundos cripto com maior volume de retiradas líquidas semanais foram Fidelity, iShares (de BTC e de ETH) da BlackRock e Bitwise, respectivamente de US$ 23 milhões, US$ 15 milhões e US$ 2 milhões.

Na semana anterior, os investidores brasileiros ignoraram as incertezas com o Bitcoin e aportaram R$ 13,7 milhões em fundos de criptomoedas.

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