Entradas em fundos de cripto atingem US$ 224 milhões

Produtos de investimento em criptomoedas registraram pequenas entradas na semana passada, apesar de sinais geopolíticos mistos e expectativas cada vez mais hawkish por parte dos investidores.

Os ETPs globais de cripto registraram US$ 224 milhões em entradas na última semana, após uma saída de US$ 414 milhões na semana anterior, segundo relatório da CoinShares publicado na terça-feira, 7.

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As novas entradas elevaram o total sob gestão para cerca de US$ 131,8 bilhões, aproximadamente em linha com os níveis observados no mesmo período do ano passado. As entradas no acumulado do ano também atingiram cerca de US$ 1,2 bilhão, em comparação com US$ 960 milhões no mesmo período do ano anterior.

Segundo o chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, as entradas marcaram uma breve recuperação no sentimento antes que dados macroeconômicos e expectativas de política ao longo da semana revertessem o movimento.

XRP lidera entradas

O XRP liderou as entradas com cerca de US$ 120 milhões, representando mais da metade das entradas líquidas semanais.

Os ganhos marcaram o maior volume semanal de entradas para o XRP desde meados de dezembro de 2025, elevando o total no acumulado do ano para US$ 159 milhões.

Os ETPs de bitcoin vieram logo atrás com US$ 107 milhões em entradas, levando o total no ano para pouco acima de US$ 1 bilhão. Desses ganhos, apenas cerca de US$ 22 milhões foram contribuídos por ETFs à vista de bitcoin nos EUA, que permanecem no negativo no acumulado do ano.

A Solana também registrou entradas menores, totalizando cerca de US$ 35 milhões na semana, com fluxos consistentes ao longo do ano representando 10% dos ativos totais sob gestão.

Por outro lado, produtos de investimento em ether continuaram fracos, registrando saídas de US$ 53 milhões. Isso ocorreu após saídas de US$ 222 milhões na semana anterior, elevando o total de saídas no ano para US$ 327 milhões.

Butterfill atribuiu o sentimento negativo em relação ao ether a desenvolvimentos ligados ao Clarity Act, uma importante legislação cripto relacionada a stablecoins, amplamente emitidas na blockchain Ethereum. Após meses de atrasos, o senador dos EUA Bill Hagerty disse na segunda-feira que espera um possível avanço do projeto nas próximas semanas.

Geograficamente, a Suíça liderou as entradas da semana com cerca de US$ 157 milhões, seguida pela Alemanha e pelos EUA, com aproximadamente US$ 28 milhões cada, e pelo Canadá com US$ 11 milhões.

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