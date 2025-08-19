Minerador desafia estatísticas e ganha R$ 2 milhões após minerar bitcoin sozinho

Mineração de bitcoin: minerador conseguiu recompensa sozinho (Foto/Reprodução)
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17h26.
Um minerador conseguiu desafiar as estatísticas do mercado de criptomoedas e chamou a atenção após concluir, sozinho, um processo de mineração de bitcoin. Com o sucesso improvável, ele ficou com toda a recompensa, estimada em US$ 365 mil (pouco mais de R$ 2 milhões, na cotação atual).
Informações divulgadas por plataformas de monitoramento de blockchains indicam que o caso ocorreu no último domingo, 17. Ao concluir o processo de mineração, ele recebeu 3,1 unidades da criptomoeda. O bloco gerado no processo continha 4,9 mil transações.
O processo de mineração faz parte da validação e registro de operações no blockchain do bitcoin. Nele, mineradores competem para tentar resolver problemas matemáticos complexos. O vitorioso ganha o direito de validar as transações e recebe uma recompensa em unidades da criptomoeda.
Cada bloco - que agrupa as informações validadas - gera uma recompensa fixa de 3,125 unidades do ativo. Entretanto, usuários podem oferecer recompensas adicionais para "furar a fila" de transações e conseguir a validação mais rapidamente. Foi o que ocorreu nessa situação.
No início, a mineração de bitcoin era uma atividade que podia ser realizada de casa, com computadores pessoais e poucos gastos. Com o passar dos anos, o crescimento da criptomoeda atraiu mais mineradores e aumentou a atividade na rede, o que tornou o processo mais custoso e complexo.
Hoje, os mineradores individuais praticamente não existem, substituídos por redes de mineradores ou grandes empresas com operações complexas em data centers. Recentemente, notícias sobre mineradores individuais que conseguiram realizar a mineração sozinhos despertarem interesse e dúvidas no mercado.
Na prática, porém, especialistas afirmam que esses mineradores muitas vezes se conectam a redes mais amplas, combinando poder computacional para tentar realizar o processo. Por isso, eles raramente contam com operações domésticas pequenas, o que facilita a conclusão da mineração.
Mesmo assim, casos como o observado nessa semana ainda são raros no setor, que tem cada vez mais se concentrado em torno de grandes empresas e enfrenta dificuldades para obter receitas maiores que os custos operacionais expressivos para continuar funcionando.
