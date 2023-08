ChatGPT nos estudos? A nova era educacional pós-inteligência artificial

Por Taynaah Reis*

Em uma época marcada pela velocidade e volume de informações disponíveis, a educação tem se adaptado e inovado, buscando formas de atender às demandas desse novo cenário. Um dos marcos mais revolucionários é a utilização da inteligência artificial (IA), que vem redefinindo as possibilidades de ensino e aprendizado. O que estamos presenciando é o alvorecer de uma nova era educacional pós-IA, um período onde a tecnologia não apenas complementa, mas transforma de maneira significativa os métodos e práticas educacionais.

A IA está se tornando uma força inegável no panorama educacional, promovendo mudanças de paradigmas e estabelecendo novos caminhos para a aprendizagem. Ela está sendo utilizada para automatizar tarefas administrativas, melhorar a eficiência do ensino e, mais crucialmente, personalizar a experiência de aprendizado para atender às necessidades individuais de cada estudante.

O alcance da IA vai além das salas de aula, podendo guiar cada pessoa para seus objetivos de aprendizagem como um mentor virtual individualizado que conhece todas as suas forças e pontos de melhoria perfeitamente.

Ensino adaptativo e a personalização da aprendizagem

No cerne da nova era educacional pós-IA, está o conceito de ensino adaptativo, uma metodologia que utiliza a tecnologia para personalizar a experiência de aprendizado de acordo com as necessidades e habilidades individuais de cada aluno.

O ensino adaptativo é caracterizado pela capacidade de moldar o conteúdo, o ritmo, a sequência e o estilo de ensino com base na performance e no comportamento do aluno em tempo real. Desta forma, cada estudante recebe um roteiro de aprendizado exclusivamente projetado para ele, que considera suas forças, fraquezas e preferências.

A personalização da aprendizagem através do ensino adaptativo é uma grande mudança em relação ao modelo tradicional de ensino. Em vez de uma abordagem "tamanho único", a educação se torna uma experiência personalizada para cada aluno.

A IA desempenha um papel crucial nesta transformação, pois permite que os sistemas de ensino analisem e interpretem grandes volumes de dados do aluno de maneira eficaz, permitindo ajustes quase instantâneos nas estratégias de ensino com base na aprendizagem do aluno.

No Brasil, o avanço rumo a essa nova era de ensino adaptativo já está em pleno andamento. A Estudologia é uma das pioneiras, destacando-se por fornecer uma versão agnóstica de ensino adaptativo, como explica André Pires, Diretor de Operações da empresa: “Nosso produto está entregando ensino adaptativo com IA a dezenas de milhares de pessoas de forma altamente flexível e versátil, capaz de se integrar perfeitamente a qualquer instituição, empresa ou estrutura pedagógica”.

Os benefícios do ensino adaptativo são significativos. Ele não apenas torna o aprendizado mais envolvente e relevante para cada aluno, mas também tem o potencial de melhorar os resultados de aprendizado, pois se adapta ao ritmo do aluno, reforçando áreas de dificuldade e desafiando os alunos nas áreas em que eles já são proficientes.

A nova sala de aula: ensino personalizado com IA

No cenário educacional, a demanda por soluções de ensino personalizado está crescendo exponencialmente. As instituições de ensino estão percebendo o poder da inteligência artificial para proporcionar benefícios substanciais para todos os envolvidos no ecossistema educacional.

Através do uso de IA no ensino adaptativo, as escolas e universidades têm a oportunidade de entregar uma experiência de aprendizado profundamente personalizada que atenda às necessidades individuais de cada aluno.

Esta nova abordagem ao ensino e à aprendizagem não só melhora os resultados acadêmicos, mas também promove uma maior satisfação e engajamento dos alunos, auxilia a atuação dos professores e ajuda as instituições a alcançarem seus objetivos estratégicos.

Benefícios para estudantes – Permite uma aprendizagem adaptada ao seu próprio ritmo, ao mesmo tempo que oferece feedback em tempo real e apoio direcionado para áreas que precisam de reforço. Além disso, a IA pode criar planos de estudo personalizados que levam em conta as preferências de aprendizagem dos alunos, seus pontos de destaque e de melhoria. Pode também servir de mentor virtual para o aluno, acompanhando-o e orientando-o passo a passo em sua jornada de estudos.

Benefícios para professores – Ao automatizar tarefas administrativas, de avaliação e de sugestão de trilhas de aprendizagem, a IA libera mais tempo para os professores se concentrarem no que fazem de melhor: ensinar. Além disso, com a análise de dados em tempo real, os professores podem identificar áreas onde os alunos estão lutando e adaptar seus métodos de ensino de acordo.

Benefícios para instituições de ensino – Com o ensino personalizado, as instituições podem melhorar a satisfação do aluno e o desempenho acadêmico, levando a taxas de retenção mais altas e melhores resultados gerais. Além disso, as ferramentas de IA, podem ajudar as instituições a tomar decisões baseadas em dados sobre currículos e estratégias de ensino. Isso não apenas melhora a qualidade da educação oferecida, mas também torna as instituições mais competitivas.

Mais qualidade e acessibilidade – O verdadeiro potencial da IA na educação vai além da implementação atual. À medida que a tecnologia continua a avançar, a IA promete remodelar a educação em escala global, criando oportunidades para um ensino de qualidade mais inclusivo, acessível e personalizado. A nova era educacional pós-IA, portanto, não é uma visão distante do futuro, mas uma realidade emergente que está remodelando a maneira como ensinamos e aprendemos.

Universidades Corporativas: benefícios para além do mercado educacional

O ensino adaptativo com IA não se limita ao contexto das escolas e universidades tradicionais. Na verdade, ele está desempenhando um papel fundamental na evolução das universidades corporativas. À medida que as empresas buscam aprimorar suas práticas de aprendizagem e desenvolvimento, o ensino adaptativo habilitado pela IA está surgindo como uma solução ideal.

Com a IA atuando como um mentor virtual, é possível proporcionar um acompanhamento constante e personalizado aos alunos, capaz de responder às suas dúvidas e orientá-los em tempo real. Isso libera recursos humanos significativos que, em uma estrutura convencional, seriam necessários para acompanhar individualmente cada aluno. A IA, por meio de seu potencial de aprendizado adaptativo, garante que cada estudante receba a atenção que necessita para aprender eficientemente.

Além disso, para as universidades corporativas, é essencial garantir que o aprendizado tenha impacto direto no desempenho e produtividade do colaborador. Uma plataforma de ensino adaptativo com IA pode guiar o caminho do estudante de maneira eficiente, exatamente para os pontos onde ele precisa melhorar, sem perder tempo, e garantindo que o conteúdo aprendido seja relevante e aplicado de forma prática.

Nesse sentido, empresas como a Estudologia estão emergindo como fortes aliadas. Uma vez que plataformas agnósticas de ensino adaptativo impulsionado por IA, como é o caso da empresa, se adequam a qualquer estrutura de ensino, e têm o potencial de transformar a maneira como as universidades corporativas operam, maximizando o retorno do investimento em educação e formação, e impulsionando a evolução da aprendizagem corporativa.

Como o mercado está reagindo aos avanços da I.A. na educação?

Existe uma crescente procura das instituições de ensino e universidades corporativas por plataformas de ensino adaptativo, especialmente as agnósticas, que possam se integrar facilmente a qualquer sistema e estrutura pedagógica. Isso se dá pela série de vantagens que a adoção de inteligência artificial pode proporcionar no âmbito educacional.

A personalização do aprendizado é uma das principais delas. Por meio do ensino adaptativo, cada aluno pode aprender em seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais, o que resulta em um aprendizado mais eficaz e engajante.

Além disso, o uso de IA proporciona métricas e análises em tempo real que permitem uma compreensão mais profunda do processo de aprendizagem e uma capacidade sem precedentes de responder rapidamente a qualquer necessidade educacional.

Segundo André Pires, diretor de operações da Estudologia, “A inteligência artificial também se torna um mentor virtual, que pode fornecer suporte contínuo e personalizado para cada aluno, levando a um aumento na qualidade da entrega educacional e a uma diminuição de custos. Isso tem sido bastante atrativo tanto para instituições de ensino como para universidades corporativas.”

Em resumo, a IA está definindo um novo paradigma na educação, permitindo uma aprendizagem mais personalizada, eficiente e centrada no aluno. É seguro dizer que podemos esperar ainda mais avanços e inovações à medida que a tecnologia continua a evoluir e a se integrar ainda mais profundamente ao campo da educação.

*Taynaah Reis é CEO da Inkluziva, fintech que usa blockchain e inteligência artificial para gerar impacto social por meio de ações financeiras, de educação e saúde. Taynaah dedicou todo seu campo de estudo na utilização de diferentes plataformas tecnológicas em prol de corrigir desigualdades historicamente impostas pelo sistema bancário tradicional. Cursou economia na Universidade de Brasília e, em seguida, formou-se em Inteligência Artificial no Instituto de Tecnologia de Massachusetts; Cibersegurança e Inovação Disruptiva pela Harvard Business School e em Governança Ambiental pelo Instituto de Pós-Graduação em Estudos Internacionais e de Desenvolvimento.

