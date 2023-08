Softbank quer comprar parte restante da ARM antes do IPO em setembro

O IPO da ARM pode alcançar valor entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões em setembro, de acordo com a Bloomberg.

Contudo, o SoftBank, a quem pertence a companhia atualmente, está em conversações para adquirir os 25% que ainda não possui diretamente, e que estão sob controle do Vision Fund 1, fundo de investimento de US$ 100 bilhões criado em 2017.

Caso o acordo seja concretizado, investidores do fundo, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e o Mubadala de Abu Dhabi, podem obter uma liquides imediata antes de saber se a ARM vale ou não o que se especula, conforme apontado pela Reuters.

A Bloomberg informou, ainda neste mês, que empresas de tecnologia como Amazon, Intel, e Nvidia Corp. estiveram em diálogo para se tornarem investidores âncora no IPO.

A Raine Group está assessorando o SoftBank nas negociações, segundo informações da Reuters.

Masayoshi Son, fundador e CEO, se absteve das deliberações do VF1 sobre o tema, permitindo que o fundo tome uma decisão de forma autônoma, em prol dos seus investidores, como reportado por fontes à agência de notícias.