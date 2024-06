"CEO mais odiado dos EUA" é descoberto como criador de falsa criptomoeda "oficial" de Donald Trump

O token DJT chamou a atenção de investidores nesta semana após disparar mais de 180% no seu lançamento e ser anunciada publicamente como a "criptomoeda oficial" do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Entretanto, uma investigação acabou revelando o verdadeiro criador por trás do projeto, pondo fim ao boato.

O caso teve início quando um veículo jornalístico independente, o Pirate Wires, fez uma publicação no X, antigo Twitter, na última segunda-feira, 17, alegando que Trump teria lançado o token, que está integrado ao blockchain Solana.

De acordo com a publicação, o projeto seria "liderado" por Barron Trump, filho do político. O editor-chefe do veículo chegou a afirmar ainda que não falou diretamente com o político sobre o projeto, mas tinha fontes próximas com conhecimento sobre o assunto.

A possibilidade do token ser o primeiro oficialmente ligado a Donald Trump fez com que o ativo disparasse em poucas horas. No mesmo dia, ele chegou a superar uma capitalização de mercado de US$ 177 milhões. Já na terça-feira, 18, ele teve queda de mais de 30%.

Apesar da especulação, Trump e sua equipe de campanha para a Presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2024 não se pronunciaram sobre o caso. Já nesta quinta-feira, 20, Roger Stone, um consultor amigo de Trump, disse que o ex-presidente e seu filho não tinham nenhuma ligação com a criptomoeda.

Até então, a identidade do criador do token era um mistério. Porém, a empresa de inteligência de mercado Arkham ofereceu uma recompensa de US$ 150 mil para quem o identificasse, e um usuário do X conseguiu. As evidências coletadas por ele e verificadas pela empresa apontam que o criador do DJT é Martin Shkreli.

Shkreli é um investidor que já foi condenado por crimes financeiros e chegou a ser considerado o "CEO mais odiado do mundo", mais famoso pelo apelido "Pharma Bro". Até o momento, Shkreli não negou a responsabilidade pela criação da criptomoeda, mas sustenta a alegação incomprovada de que Barron Trump participou da elaboração do projeto.

O caso ocorre em meio à aproximação de Donald Trump com o mercado cripto. A nova relação entre o ex-presidente e o setor deu origem a diversas criptomoedas meme que fazem referência a Trump, que por sua vez já se associou oficialmente a duas coleções de tokens não-fungíveis (NFTs).

Por outro lado, especialistas recomendam que os investidores tenham cautela em relação a projetos como o DJT, já que não é incomum que golpistas criem tokens falsos para atrair investidores se aproveitando de assuntos populares, podendo gerar prejuízos significativos.