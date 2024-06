Donald Trump lançou criptomoeda própria? Rumor faz ativo disparar mais de 100%

A criptomoeda DJT disparou mais de 180% na última segunda-feira, 18. Entretanto, não foi a alta significativa do ativo que chamou a atenção dos investidores. Na verdade, o foco de especulações nas últimas horas é a causa por trás da valorização: uma possível ligação com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

A história começou quando um veículo jornalístico independente, o Pirate Wires, fez uma publicação no X, antigo Twitter, alegando que Trump teria lançou o token, que está integrado ao blockchain Solana. De acordo com a publicação, o projeto seria "liderado" por Barron Trump, filho do político.

A informação também foi compartilhada por Mike Solana (cujo sobrenome é, na verdade, uma referência ao blockchain), que atua como executivo de uma empresa de capital de risco e é editor-chefe do Pirate Wires. Ele chegou a publicar o endereço do contrato inteligente que deu origem à criptomoeda.

A possibilidade do token ser o primeiro oficialmente ligado a Donald Trump fez com que o ativo disparasse em poucas horas. No mesmo dia, ele chegou a superar uma capitalização de mercado de US$ 177 milhões. Já nesta terça-feira, 18, ele opera em queda de mais de 30%.

Até o momento, porém, não houve nenhum pronunciamento oficial de Trump ou da equipe da sua campanha à Presidência dos Estados Unidos. Posteriormente, ao ser questionado sobre a informação, Mike Solana disse que não falou diretamente com o político sobre o projeto, mas tinha fontes próximas com conhecimento sobre o assunto.

Solana disse ainda que era possível que Trump acabasse mudando de ideia sobre o tema e negasse a ligação com a criptomoeda, ou até que o político praticasse o chamado "rug pull", ou puxada de tapete, quando os criadores do projeto conseguem roubar todos os fundos investidos.

O executivo Martin Shkreli, que é próximo a Trump, também alegou no X que o projeto era verdadeiro e seria "diretamente" ligado ao ex-presidente dos Estados Unidos, mas não forneceu provas para corroborar a informação.

A euforia em torno da criptomoeda ocorre em meio a um esforço de aproximação de Trump em relação ao mercado cripto. O político reverteu sua posição sobre o setor e tem defendido e elogiado o segmento, defendendo que os Estados Unidos tenham uma postura mais favorável ao mercado. A nova relação entre o ex-presidente e o setor deu origem a diversas criptomoedas meme que fazem referência a Trump.

Além disso, Trump também licenciou seus direitos de imagem para a criação e lançamento de duas coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que esgotaram pouco após os seus lançamentos.

Ao mesmo tempo, especialistas recomendam que os investidores tenham cautela em relação a projetos como o DJT, já que não é incomum que golpistas criem tokens falsos para atrair investidores se aproveitando de assuntos populares.