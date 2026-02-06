Secretário do Tesouro diz que EUA não vão 'resgatar' o bitcoin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, depôs perante o Congresso na quarta-feira e reiterou que os EUA manterão o bitcoin adquirido por meio de apreensões de ativos, mas não irão orientar bancos privados a comprar mais BTC em caso de queda do mercado.

O deputado californiano Brad Sherman, um conhecido crítico do bitcoin e das criptomoedas, perguntou a Bessent: “O Departamento do Tesouro ou os diversos componentes do Comitê Federal de Mercado Aberto têm autoridade para resgatar o bitcoin?”

Em seguida, Sherman questionou se Bessent planeja orientar bancos privados a adquirir mais BTC ou “Trump Coin” — uma referência a memecoins ligadas ao presidente dos EUA, Donald Trump — por meio da alteração de exigências de reservas bancárias para permitir compras maiores. Bessent respondeu:

“Sou secretário do Tesouro. Não tenho autoridade para fazer isso e, como presidente do Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira (FSOC), também não tenho essa autoridade.”

Bessent acrescentou que os US$ 500 milhões em bitcoin apreendidos e mantidos pelo governo dos EUA se valorizaram para mais de US$ 15 bilhões enquanto estavam sob custódia.

O depoimento é a atualização mais recente sobre a iniciativa de reserva estratégica de bitcoin, que foi estabelecida por Trump por meio de uma ordem executiva em março de 2025. No entanto, a ordem enfrentou críticas de parte da comunidade bitcoin, que afirmou que ela não foi longe o suficiente.

EUA só adquirirão mais bitcoin por estratégias neutras para o orçamento

A ordem executiva de Trump determinou que os EUA só podem adquirir mais BTC para a reserva estratégica por meio de casos de confisco de ativos ou estratégias neutras para o orçamento.

Métodos neutros para o orçamento não adicionam despesas diretas ao orçamento dos EUA e incluem a conversão de outros ativos de reserva existentes, como petróleo ou metais preciosos, em bitcoin.

Isso significa que o governo dos EUA não adquirirá BTC adicional por meio de operações no mercado aberto, como muitos na comunidade bitcoin esperavam.

