Primo Rico aponta duplo fundo do bitcoin e vê oportunidade para brasileiros

Thiago Nigro apresentou três pontos que justificam a possível queda do BTC e um momento visto como promissor para brasileiros. No dia 30 de janeiro, o influenciador de finanças Thiago Nigro, do canal O Primo Rico, publicou uma análise apontando que o mercado do bitcoin atravessa um período negativo. Segundo ele, o cenário indica um fundo preocupante no curto prazo.

Na avaliação do influenciador, desde janeiro de 2025, o bitcoin acumulou queda de 30% quando medido em real brasileiro. À época, a cotação girava em torno de R$ 427 mil. Nesta terça-feira (3), o preço voltou a recuar e está abaixo de R$ 396 mil por unidade.

O movimento reforçou a perda do patamar de R$ 400 mil. A pressão sobre a cotação em real ampliou a percepção de enfraquecimento do mercado de criptomoedas no Brasil.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Comparação com outros ativos reforça fraqueza do bitcoin

Nigro comparou o desempenho do bitcoin com outros ativos tradicionais. Segundo ele, a prata acumulou alta superior a 260% frente ao dólar dos Estados Unidos no mesmo período. O ouro, por sua vez, subiu mais de 100% entre janeiro de 2025 e 2026.

Outro dado citado foi o desempenho do Ibovespa. O índice, que reflete as ações negociadas na bolsa brasileira, avançou cerca de 50% em um intervalo de 12 meses. Para Nigro, essa diferença evidencia a perda relativa do bitcoin no curto prazo.

“O bitcoin caiu 30%, e há vários fatores que explicam isso”, afirmou.

Apesar do cenário negativo, o influenciador destacou que a queda pode representar oportunidade. Ele afirmou que o ativo estaria formando um “duplo fundo”, padrão gráfico usado na análise técnica. O termo indica duas quedas consecutivas em níveis semelhantes de preço e costuma sinalizar possível reversão de tendência.

Entre os fatores citados, Nigro destacou a chamada “venda de baleias”. O termo se refere a grandes investidores que detêm grandes quantidades de bitcoin. Quando essas posições são vendidas em conjunto, a oferta aumenta e o preço tende a cair.

Segundo ele, esse movimento ajuda a explicar a pressão recente sobre a cotação. Ao mesmo tempo, abre espaço para que investidores brasileiros entrem no mercado a preços mais baixos, caso o padrão de recuperação se confirme.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok