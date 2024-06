Empresa compra R$ 4,2 bilhões em bitcoin e expande investimentos na criptomoeda

A empresa de software MicroStrategy comprou nesta quinta-feira, 20, US$ 786 milhões (R$ 4,2 bilhões, na cotação atual) em bitcoin, equivalentes a cerca de 11,9 mil unidades do ativo. Com a aquisição, a companhia reforçou sua posição como maior detentora institucional da criptomoeda.

Informações divulgadas pela própria companhia em um comunicado apontam que, agora, a MicroStrategy possui 226.331 unidades de bitcoin, com um valor total de quase US$ 15 bilhões, considerando o preço atual da criptomoeda. O preço médio de compra por unidade está em US$ 36.798.

O comunicado da MicroStrategy aponta ainda que, até o momento, a companhia gastou US$ 8,33 bilhões com as compras da criptomoeda, mas está com um lucro de quase US$ 7 bilhões. Os ativos são usados pela empresa como uma reserva de valor desde 2020.

A nova aquisição de unidades de bitcoin foi possível graças à emissão de notas conversíveis que foram oferecidas para investidores institucionais. A estratégia de usar títulos de dívida para investir na criptomoeda não é nova. Na emissão mais recente, por ofertados quase US$ 800 milhões em notas.

Já em março deste ano, a MicroStrategy adquiriu US$ 623 milhões em unidades do ativo, também reunindo o capital necessário para a operação por meio da emissão de notas. Os executivos que lideram a empresa afirmaram em mais de uma ocasião que pretendem manter a estratégia de compras por tempo indeterminado.

Phong Le, CEO da MicroStrategy, pontuou que o primeiro trimestre de 2024 foi o 14º seguido de aquisições da criptomoeda. Ele afirmou que a empresa "segue comprometida com o desenvolvimento da rede Bitcoin".

"Acreditamos que a combinação de nossa estrutura operacional, estratégia de bitcoin e foco em inovação tecnológica proporciona uma oportunidade única de criação de valor para nossos acionistas", disse o executivo.

Nos últimos meses, a empresa tem competido com a BlackRock pelo título de maior investidora institucional da criptomoeda. No caso da gestora, porém, os investimentos no ativo refletem o funcionamento do seu ETF de bitcoin, que segue acumulando investimentos bilionários.