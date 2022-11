CEO da Binance nega ter ‘planejado’ queda de concorrente e defende transparência

Após um longo período “de lado”, o mercado de criptomoedas foi abalado negativamente pela queda da FTX, segunda maior corretora do setor. Em menos de um dia, a Binance anunciou a aquisição de uma de suas maiores concorrentes, levantando especulações sobre a relação entre as empresas e seus CEOs. Changpeng Zhao, o CEO da Binance, se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 9, para esclarecer o assunto.

“Este não é um ‘plano infalível’ nosso nem nada disso. Há menos de 24 horas, atrás, o Sam Bankman-Fried me ligou. E antes disso, eu tinha pouquíssimo conhecimento de como as coisas andavam internamente na FTX. Eu poderia até fazer alguns cálculos mentais sobre nossas receitas contra a deles, mas isso nunca seria tão preciso”, disse o executivo, conhecido como “CZ”.

Os problemas da FTX, corretora comandada pelo CEO Sam Bankman-Fried, começaram após revelações sobre o balanço de uma das empresas do grupo. Cerca de 30% do balanço da Alameda Research era composto por FTT, um token emitido pela FTX.

Temores de uma possível insolvência por parte da corretora em caso de crise geraram uma onda de saques e posteriormente, seu bloqueio. A própria Binance anunciou a venda de US$ 2,1 bilhões em FTT.

Poucos dias depois, ao anunciar a aquisição, o CEO da Binance, Chanpeng Zhao, disse que a concorrente passava por um "problema de liquidez" e que a compra era uma forma de auxiliá-la. Já o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, associou o movimento a um esforço para proteger os investidores. Os CEOs já haviam trocado farpas anteriormente.

“Duas grandes lições: 1 – Nunca use um token que você criou como garantia. 2 – Não faça empréstimos se você tem um negócio com criptomoedas. Não use capital ‘com eficiência’. Tenha uma grande reserva. A binance nunca usou o BNB [token emitido pela Binance] como garantia, e nós nunca fizemos dívidas”, publicou Changpeng Zhao no Twitter, sobre o caso.

Carta aos funcionários da Binance

No entanto, diante de reações no universo cripto sobre um possível “complô” da Binance para derrubar sua principal concorrente, Changpeng Zhao se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 9. Confira sua carta aos funcionários da Binance na íntegra:

“Binancians,

Considerando os acontecimentos dos últimos dias, eu gostaria de reiterar alguns pontos.

Primeiro, este não é um ‘plano infalível’ nosso nem nada disso. Há menos de 24 horas, atrás, o Sam Bankman-Fried me ligou. E antes disso, eu tinha pouquíssimo conhecimento de como as coisas andavam internamente na FTX. Eu poderia até fazer alguns cálculos mentais sobre nossas receitas contra a deles, mas isso nunca seria tão preciso. Eu fiquei surpreso quando ele quis conversar. Minha primeira reação foi, ‘ele deve querer fazer um acordo OTC... mas aqui estamos.

Segundo, conforme a devida diligência está ocorrendo, eu gostaria de relembrar todo mundo: não negocie tokens FTT. Se você os possui, você os possui. Não compre ou venda. Assim que terminamos a ligação com Sam Bankman-Fried ontem, eu pedi ao nosso time para parar de vender (FTT). Sim, nós temos tokens FTT. Mas tudo bem. Mais importante que isso, nós precisamos nos manter em um padrão ainda maior que até mesmo os bancos.

Terceiro, obviamente, não comente sobre o acordo, seja publicamente ou internamente. Se você não está diretamente envolvido, não pergunte. Temos um bom time lidando com isso. As coisas vão se desenrolar.

Quarto, a queda da FTX não é boa para ninguém na indústria. Não veja isso como uma ‘vitória para a gente’. A confiança do usuário está severamente abalada. Os reguladores vão investigar as corretoras ainda mais. As licenças ao redor do mundo serão mais difíceis de obter. E as pessoas que pensam que nós somos os maiores vão nos atacar ainda mais. Mas tudo bem, nós estamos acostumados a sermos abertos e enfrentar tempestades. Na verdade, nós aceitamos as investigações minuciosas. Nós devemos aumentar nossa transparência de forma significativa, com seguro para fundos e sistemas proof-of-reserves. Muito mais coisa está por vir nessa área. Nós temos muito trabalho duro pela frente. Isso sem mencionar a volatilidade dos preços.

Quinto, falando de preços. Como eu disse muitas vezes ao longo dos anos, ignore os preços. Vamos manter o foco em construir produtos que as pessoas usem. Isso sempre funcionou ao longo dos anos, e agora não é uma exceção.

Por fim eu gostaria de dizer que estou muito orgulhoso de cada um de vocês, por todo o seu trabalho duro e em equipe. Obrigada! Ainda temos muitos desafios pela frente, vamos continuar a crescer e ajudar a elevar a liberdade financeira em todo o mundo, de forma estável e consistente.

CZ”

Reviravolta

No entanto, a Binance destacou que pode desistir do acordo “a qualquer momento” e Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, deletou a publicação em que anunciava a venda da corretora. Fontes já afirmam que a aquisição tem pouquíssima probabilidade de se concretizar após a Binance ter tido acesso aos dados confidenciais da FTX em meio às negociações.

O token FTT apresenta queda de quase 65% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O CEO da FTX já perdeu US$ 14,6 bilhões de seu patrimônio. Sam Bankman-Fried, conhecido por ser um dos jovens bilionários do universo das criptomoedas, perdeu o título quase que do dia para a noite. A redução em seu patrimônio já chega a 94%, segundo dados do CoinDesk. Bankman-fried também está fora da lista das 500 pessoas mais ricas da Bloomberg.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok