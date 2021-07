CEO da Binance, CZ está à procura por substituto no comando da corretora

Maior corretora de criptoativos do mundo, a Binance está procurando por um novo CEO. A pessoa deverá ter forte histórico em assuntos regulatórios e irá substituir o carismático Changpeng Zhao, também conhecido pelo apelido “CZ”.

“Sempre haverá uma grande quantidade de pessoas que poderiam me suceder. Nós estamos procurando por alguém com um forte histórico em assuntos regulatórios para ser CEO”, disse Zhao em uma coletiva de imprensa na terça-feira, 27.

CZ afirmou que não há data programada para sua sucessão e que não estaria saindo da empresa totalmente. “Eu sempre irei contribuir para a Binance e o ecossistema BNB. Eu não preciso ser CEO para fazer isso”.

A Binance sofreu uma série de ações regulatórias em diversas jurisdições, incluindo no Reino Unido e Japão. Na terça-feira, a companhia reduziu o limite de saque de seus clientes anônimos de dois para 0,06 bitcoin - agora, apenas usuários com identidade verificada podem sacar valores maiores na plataforma.

CZ esclareceu que estaria “honrado em liderar a Binance como uma instituição financeira regulamentada”, e que sua saída da posição de CEO, quando acontecer, será quando um líder melhor aparecer, e não uma reação para a repressão regulatória que está atuando sobre a empresa no momento.

Como parte de um plano da corretora para abordar a atual fiscalização regulatória, CZ afirmou que a Binance está ”deixando de ser uma startup de tecnologia para ser uma instituição financeira”, o que irá envolver a abertura de sedes e a criação de uma estrutura que as autoridades reguladoras podem reconhecer facilmente.

“Nós temos uma estrutura que é relativamente difícil de entender para as autoridades reguladoras. Por exemplo, coisas simples como o fato de não termos sedes”, ele disse aos repórteres. “Então, agora nós estamos procurando estabelecer diversas sedes em diferentes partes do mundo. Nós não temos locações específicas para todas elas ainda”.

CZ reconheceu que as comunicações entre a Binance e as autoridades reguladoras “não foram as melhores”, adicionando que agora planeja contratar ex-reguladores e “obter licenças em qualquer lugar”.

Questionado se o inquérito dos Estados Unidos para investigar a Binance poderia ter desencadeado a investida de órgãos de outras jurisdições contra a empresa, CZ afirmou não saber: “Ninguém nos informou se esse é um esforço coordenado, então não sabemos”, disse.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk