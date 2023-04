CEO da Binance rebate ChatGPT após previsão de preço do bitcoin: 'não faz ideia'

O CEO da corretora de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao, rebateu na semana passada uma previsão sobre o futuro do preço do bitcoin compartilhada com o executivo por um usuário no Twitter. O responsável pela maior exchange do mundo falou sobre o tema enquanto destacava o comportamento passado do ativo e fortes valorizações em anos anteriores.

Na última quinta-feira, 20, Zhao compartilhou as variações de preço da maior criptomoeda do mundo durante os chamados "halvings", eventos em que a quantidade emitida desse ativo no processo de mineração é reduzida pela metade, ajudando a limitar sua oferta em circulação e, com isso, resultando nos últimos anos em fortes valorizações.

O executivo da Binance lembrou que o bitcoin variou de US$ 12 para US$ 8.800 entre os três primeiros halvings, que ocorreram entre 2012 e 2020. Na opinião dele, "vocês ouvir muitas pessoas perguntando 'por que o preço não mudou (todos os dias)?'" antes e depois do próximo halving, em 2024.

"A história não prevê o futuro. Mas se fosse reduz o zoom...", comentou Zhao, indicando que a análise de preço do ativo deveria levar em conta também um período de tempo maior que as variações diárias para compreender a tendência de valorização da criptomoeda no longo prazo.

Após o comentário do CEO da Binance, uma usuária compartilhou uma interação com o ChatGPT em que a inteligência artificial é questionada sobre o próximo valor em que o bitcoin poderá chegar em 2024. O próximo ano é considerado importante para os investidores pois ele contará com o quarto halving do ativo digital.

Em resposta, o chat disse que "o preço do bitcoin tende a aumentar após cada halving devido à redução na taxa de criação de novos bitcoins". A partir desse padrão, a inteligência artificial afirmou que seria possível que a criptomoeda chegasse em 2024 a uma cotação de cerca de US$ 135 mil.

The AI have no idea... — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 20, 2023

O ChatGPT não chegou a citar uma fonte específica para a realização dessa previsão. Respondendo ao post da usuária, Zhao disse que "a inteligência artificial não faz ideia", mas não esclareceu se concordava ou não com a previsão da tecnologia. Nesta terça-feira, 25, a Binance anunciou a integração da ferramenta em seu serviço de aprendizado sobre criptomoedas.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Preço do bitcoin no futuro

O ChatGPT já havia sido usado anteriormente para prever o preço do bitcoin no futuro. Questionado sobre a projeção para 2030, a inteligência artificial observou que "eu não consigo prever o futuro do preço do bitcoin com certeza e precisão". Mesmo assim, ele compartilhou alguns valores médios "hipotéticos".

A projeção envolveria um aumento significativo de valor de mercado em 2024, com a criptomoeda chegando a US$ 150 mil. A partir daí, ele valorizaria, em média, US$ 25 mil por ano, chegando até o valor de US$ 300 mil em 2030. O ChatGPT ainda ressaltou que os números "não devem ser tomados como uma recomendação de investimento".

"Existem muitos fatores que podem impactar o preço do bitcoin, incluindo a adoção pelo mercado, mudanças regulatórias, as condições da economia global e outros fatores", observou a inteligência artificial. Seguindo o seu padrão de respostas, ele não informou as fontes para a projeção.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok