O ChatGPT e sua inteligência artificial têm sido questionados por usuários sobre uma série de assuntos diferentes, oferecendo respostas que muitas vezes acabam viralizando na internet. E, dessa vez, o sistema de conversa virtual foi questionado sobre uma pergunta que ronda o imaginário de investidores: para onde o preço do bitcoin irá nos próximos anos.

A ferramenta foi questionada especificamente sobre sua projeção de preços para a criptomoeda até 2030. Logo no início da resposta, a inteligência artificial observou que "eu não consigo prever o futuro do preço do bitcoin com certeza e precisão". Mesmo assim, ele compartilhou alguns valores médios "hipotéticos".

A projeção envolveria um aumento significativo de valor de mercado em 2024, com o bitcoin chegando a US$ 150 mil. A partir daí, ele valorizaria, em média, US$ 25 mil por ano, chegando até o valor de US$ 300 mil em 2030. O ChatGPT ainda ressaltou que os números "não devem ser tomados como uma recomendação de investimento".

"Existem muitos fatores que podem impactar o preço do bitcoin, incluindo a adoção pelo mercado, mudanças regulatórias, as condições da economia global e outros fatores", observou a inteligência artificial. Seguindo o seu padrão de respostas, ele não informou as fontes para a projeção.

É importante ressaltar que a base de dados usada pelo ChatGPT está desatualizada, e possui informações apenas até 2021. O ano foi, coincidentemente, um dos melhores em termos de valorização da criptomoeda, que atingiu a marca história de US$ 60 mil. Já em 2022, o ativo passou por um forte ciclo de queda, com recuperação nos primeiros meses de 2023.

Mesmo assim, alguns analistas e integrantes do mercado cripto são ainda mais otimistas que a inteligência artificial. Cathie Wood, uma das mais famosas gestoras de Wall Street, acredita que o bitcoin pode chegar a valer US$ 1 milhão até 2030 caso passe a ser usado como reserva de valor pelos investidores.

Já o ex-diretor de tecnologia da Coinbase Balaji Srinivasan fez uma aposta ainda mais ousada: de que a criptomoeda atingiria a marca de US$ 1 milhão ainda em 2023, até 17 de junho. Para ele, isso ocorreria se o sistema bancário dos Estados Unidos entrasse em colapso, incentivando a busca por alternativas.

Como o próprio ChatGPT informa, porém, as apostas possuem caráter altamente especulativo, e dependem da concretização de teses de mercado que podem acabar caindo ou ficando desatualizadas. Mesmo assim, a visão de valorização da criptomoeda no longo prazo já é uma tese de investimento consolidada.

ChatGPT e o bitcoin

Recentemente, a inteligência artificial também recebeu um pedido de um usuário para explicar porque o bitcoin seria "necessário". Após o recebimento da solicitação, o chat apresentou oito motivos, destacando, porém, que o debate do quão necessário o ativo é seria uma "questão de perspectiva".

As razões citadas pelo ChatGPT incluem a descentralização, o potencial de aumentar a inclusão financeira, as baixas taxas em transações, a transparência e a segurança, um alto grau de privacidade e a programabilidade para dinheiro.

"É importante observar que o bitcoin e outras criptomoedas também têm suas desvantagens, como volatilidade, problemas de escalabilidade e consumo de energia. A necessidade percebida de se usar o bitcoin pode variar dependendo das perspectivas individuais, situações financeiras e circunstâncias regionais", ressaltou o chat.

